أكاديمية الفنون تنظم حفل توقيع كتاب «صنايعة مصر» لـ عمر طاهر

في إطار مشاركة أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في المشروع الوطني للقراءة الذي تنظمة مؤسسة البحث العلمي (القاهرة - دبي) للعام الثاني، تنظم الأكاديمية اليوم الأربعاء ندوة لمناقشة كتاب "صنايعة مصر" للكاتب عمر طاهر، ويناقش الكتاب الدكتور حاتم حافظ، والكاتب فؤاد يوسف في الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة رتيبة الحفني بالمعهد العالي للموسيقى العربية.

كتاب "صنايعية مصر"

يشار إلى أن كتاب "صنايعة مصر" صادر عن دار الكرمة 2022، وهو الجزء الثاني من الكتاب الذي يحمل السم نفسه، وعلى غلاف الكتاب، جاء في كلمة الناشر: “مَن الذي أطعم المصريين البطاطس «الشيبسي»؟ ووضع في جيوبهم علب «المناديل الورقية»؟ وكسا أقدامهم بأحذية «الكوتشي»؟ وألهمهم التقرب إلى الله بمبردات ماء «كولدير»؟ وزرع في وجدانهم محبة «الأفلام الهندية»؟ وعالجهم بحبات «الريفو»؟”.

“مَن الذي ابتكر ونظَّم «بطاقات التموين»؟ مَن خطَّط وبنى «المقطم» و«المهندسين» و«مدينة نصر» و«كوبري أكتوبر»؟ ما سر الحروب التي تحاول إخفاء سيرة مؤسس «إذاعة القرآن الكريم»؟ كيف كانت خطة «سيدات السويس» أثناء حصار المدينة 101 يوم؟”.

أبرز المعلومات عن عمر طاهر:

وعمر طاهر كاتب وشاعر وسيناريست، أصدر العديد من الأعمال من بينها كتب: "من علم عبدالناصر شرب السجائر، كحل وحبهان، طريق التوابل، الكلاب لا تأكل الشيكولاتة، إذاعة الأغاني، شركة النشا والجلوكوز"، كما كتب مجموعة من الأفلام منها: "يوم ملوش لازمة، وطير أنت، وكابتن مصر، مسلسل الكارتون (سوبر هنيدي).

كما كتب عمر طاهر كلمات مجموعة من الأغاني للمطربين المصريين والعرب من بينهم آصالة ورامي جمال وحمزة نمرة وغيرهم.، ووصلت روايته "كحل وحبهان" إلى القائمة القصيرة في جائزة نجيب محفوظ بالجامعة الأمريكية 2021.

والمشروع الوطني للقراءة تنظمه مؤسسة البحث العلمي بدبي وفرعها بالقاهرة بالشراكة مع الوزارات المعنية في مصر ، للعام الثاني ويرتكز على محاور رئيسية، هي: الطالب المثقف، والقارئ الماسي، والمعلم المثقف؛ حيث يتنافس المعلمون في القراءة، والمؤسسة التنويرية.