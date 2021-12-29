عمر طاهر يستعد لمعرض الكتاب 2022.. ويروج لأحدث أعماله

كشف الكاتب عمر طاهر، عن أحدث كتبه التي تصدر قريبا، وتشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير المقبلين.

ونشر عمر طاهر، صورة لغلاف الكتاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وعلق عليها قائلا: «قريبا إن شاء الله»، وتحمل صورة الغلاف لوجو «دار الكرمة» للنشر فيما لم يتم الإعلان عن اسم الكتاب.

آخر كتب عمر طاهر

وكان عمر طاهر، أصدر العام الماضي كتاب بعنوان «من علم عبدالناصر شرب السجائر»، الذي يطرح العديد من الأسئلة التي يسعى عمر طاهر للإجابة عليها، ضمن حكايات طريفة عن كبار الشخصيات المؤثرة في مصر، مثل جمال عبدالناصر ونجيب محفوظ وأم كلثوم وغيرهم.

وفي العام الماضي أعلنت الجامعة الأمريكية ترشيح رواية «كحل وحبهان»، الرواية الأولى للكاتب عمر طاهر في القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب من الجامعة الأمريكية، وهو ما ٱثار جدلا واسعا ٱنذاك، إذ تدور أحداثها حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب والمراحل، التي يمر بها شخص عادي في حياته، مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء، فتختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله ويكتشف دائما مذاقات وروائح مختلفة.

أبرز المعلومات عن عمر طاهر

وعمر طاهر كاتب وصحفي وسيناريست وشاعر، مولود في سوهاج عام 1975، صدر له عدة كتب منها «أثر النبي- قصص قصيرة من وحى السيرة»، «إذاعة الأغاني- سيرة شخصية للغناء، وصنايعية مصر»، كتب للسينما عدة أفلام من بينها «طير أنت، يوم مالوش لازمة، كابتن مصر»، أصدر عدة دواوين شعرية من بينها (قهوة وشيكولاتة) و(مشوار لحد الحيطة).

كتب عمر طاهر أغاني لكثير من المطربين، بينهم أصالة ورامى صبرى وأحمد عدوية وكايروكي وغيرهم.