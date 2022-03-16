صديقه أنهى حياته ليسرق ميني باص بالجيزة.. تفاصيل جديدة وصادمة

«خرج ولم يعد» هكذا وصفت أسرة محمد شوقي، ابن قرية كفر منصور مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ضحية غدر صديقه الذي قتله ليستولي على أتوبيس ميني باص كان يعمل عليه وألقى بالجثة في أوسيم بالجيزة، حيث كان الجاني قد أخذ الأتوبيس هناك بعد أن أعطاه المجني عليه الأمان وخرج معه للبحث عن لقمة عيش كما أنه أعطاه أموالا كمساعدة وهو لا يدري ما هو مخطط له من سرقة وقتل.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع أسرة المجني عليه في منزل شقيقته في القليوبية أكدوا فيه أن الراحل كان أطيب الناس وعطوفا وعنده 37 سنة، ولم يتزوج والكل كان يشهد بأخلاقه، الغريب قبل القريب، مؤكدين أنه قال قبل ما يقتل إنه سيعيش في فيلا ويتزوج زيجة مختلفة عن أهل أرض وكأنه يودعهم ويتنبأ بمصيره.

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شقيق المجني عليه: اختفى من 5 مارس الجاري

قال فتحي شوقي شقيق المجني عليه، إن شقيقه اختفى من موقف الشارع الجديد الدائري في شبرا الخيمة وهو الخط الذي يعمل عليه يوم 5 مارس الجاري وظللنا نبحث عنه ظنا أنه تعرض لحادث أو حدث له مكروه ويوم 7 مارس أبلغني زملاؤه بالموقف الذي نعمل فيه أنا وهو وأشقائي كسائقين أنه عثر على جثته مقتولا في أوسيم ليفاجأ الجميع أن وراء الجريمة شخص صديق له ومتواجد بالموقف يعمل معنا اسمه سمير الذي استدرجه بعد أن أخذ منه مبلغ مالي عطف به المجني عليه على المتهم بسبب ظروفه وقتله بمعاونة آخر وألقى الجثة في أوسيم بالجيزة وأخفى الجثة هناك.

وأضاف: شاهدت جثة أخي بها إصابات في الرأس والكتف بعد أن دهسه المتهم وشريكه بالأتوبيس للتخلص منه بعد أن قاومهم كما ذبحه ذبح قطعيا، مشيرا إلى أن الجريمة كشفت أن المتهم متورط في قتل سائق آخر يدعى أحمد سكينة استدرجه بنفس الطريقة ولكن تفاصيل مقتل أخي كشفت جرائم هذا الصديق الغادر.

وطالب شوقي بالقصاص لشقيقه وكشف جرائم المتهم، مشيرا إلى أنه يجب أن يعدم في ميدان عام على جرائمه.

شقيقة المجني عليه: راح غدر وقلي هاعيش في فيلا

قالت شقيقة المجني عليه قمر شوقي «أم يوسف» قالت إن الحزن يعتصر كل الأهالي والأسرة على فراق محمد شقيقها الذي كان أطيب الناس، مؤكدة أنه مات شريفا بعد اتهامات البعض له خلال اختفائه باتهامات باطلة ولكنه راح شهيدا للقمة العيش بعد أن غدر به صديقه وقال له تعالى في مشوار نربح منه بعض المال وسرقه وقتله بعد أن عطف عليه.

وقالت إن آخر لقاء بينهما قالت له «عاوزين نجوزك» فرد عليها «أنا هتجوز زيجة مختلفة عنكم وسأسكن بفيلا وكانه كان يودعها دون أن تدري».

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا من أسرة المجني عليه محمد شوقي بتغيبه منذ 5 مارس، ونجحت جهود البحث الجنائي في العثور على جثته والأتوبيس في أوسيم بالجيزة، وكشفت أن وراء الواقعة سائق بنفس الموقف الذي يعمل فيه المجني عليه الذي قتله بمعاونة آخر وألقى الجثة في الجيزة.

ألقي القبض على المتهم وتولت الجهات المعنية التحقيق معه وشريكه وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة المجني عليه وكشفت ملابسات واقعة اختفاء أخرى كان وراءها المتهم الأول بنفس الطريقة لسائق آخر.