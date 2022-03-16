استئناف الحركة الملاحية بميناء الغردقة بعد توقف يومين لسوء الطقس

اُستأنفت، صباح اليوم الأربعاء، الحركة الملاحية بمواني الغردقة، وعادت الأنشطة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وذلك بعد توقف دام يومين لسوء الطقس.

إعادة فتح ميناء الغردقة البحري

وأعلنت الهيئة العامه لمواني البحر الأحمر، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية، مع متابعة حالة الطقس أولا بأول للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتعرضت الغردقة لحالة من التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس وارتفاع الأمواج، إضافة إلى هبوب الرياح الشديدة، َوذلك لمدة يومين، ما أدى إلى توقف الرحلات والأنشطة البحرية، قبل أن تعلن هيئة مواني البحر الأحمر عن فتح ميناء الغردقة البحري اليوم الأربعاء.

تداول بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

وشهدت مواني البحر الأحمر نشاطا في الحركة الملاحية وتداول البضائع، حيث تم وصول ومغادرة 8 سفن خلال اليوم الأربعاء، وذلك بحسب بيان لهيئة مواني البحر الأحمر.

وأعلنت الهيئة بموانيها وصول ثلاث سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وترسو على الأرصفة 13 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين جديدتين اليوم.

وفي هذا الصدد، يُجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالمواني لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى المواني.