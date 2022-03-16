تحرك عاجل من «القاهرة» بعد قليل لتخفيض الأسعار في سوق العبور

في تحرك جديد من الدولة لتخفيض الأسعار ورفع العب عن كاهل المواطنين، بعد الأحداث العالمية التي أثرت على الأسعار في كثير من دول العالم ومنها مصر، وآخرها الحرب الروسية الأوكرانية، يجتمع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بعد قليل، مع عدد من التجار في سوق العبور، لبحث الاستعداد لشهر رمضان الكريم، والاطمئنان على توافر الخضراوات والفاكهة والأسماك بأسعار مناسبة.

250 ألف كرتونة غذائية هدية من الرئيس للأسر البسيطة

ويشهد الاجتماع الذي يحضره الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض، مساعد السكرتير العام، إطلاق حملة لتوزيع 250 ألف كرتونة سلع غذائية، هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الأسر البسيطة، وتنطلق الحملة من حي المرج، حيث يتم توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية.

تكثيف حملات ضبط الأسعار

وخصص اللواء خالد عبدالعال، الخط الساخن رقم 15496، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأسعار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة، لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف حملات ضبط أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق ومتابعة توافرها.

حضر الاجتماع، اللواء علاء رشاد، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء إبراهيم عوض، السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

10 معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة

وأكد عبدالعال، أنّه سيتم افتتاح 10 معارض لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم، والتوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع التابعة لمديرية التموين والشوادر، بجميع أحياء ومناطق القاهرة، لتوفير السلع الأساسية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، وتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم.