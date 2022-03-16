اليوم.. محافظ القاهرة يزور سوق العبور لمتابعة الأسعار

تزامنا مع اقتراب شهر رمضان ومحاولة ضبط الأسعار والحد من أي تجاوزات وتخفيف العبور عن كاهل المواطن، يجري اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم، جولة تفقدية لسوق العبور للتأكد من توافر احتياجات مواطنى العاصمة من الأسماك والخضار والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان المعظم.

ومن المقرر قيام محافظ القاهرة بتدشين مبادرة محافظة القاهرة لتوزيع 250 ألف كرتونة «هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية» على الأسر الأولى بالرعاية والتى ستبدأ بتوزيع 10 آلاف كرتونة بحي المرج اليوم وذلك بقاعة الماسة بشارع مؤسسة الزكاة بجوار نادي بركة الحاج.

تطوير حديقة السيدة زينب

وأعلنت محافظة القاهرة أنه بعد انتهاء أعمال تطوير وإنشاء حديقة «قنديل أم هاشم» بميدان السيدة زينب سيتم افتتاحها غدا في إطار احتفالات محافظة القاهرة بليلة النصف من شعبان، حيث تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، أعمال التطوير وتجميل ميدان السيدة وزيادة المساحة الخضراء وتحويل المكان إلى حديقة لخدمة أهالي المنطقة ورواد المكان واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للميدان، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على مسجد السيدة زينب وتم إقامة سور على الحديقة وتزويدها بمقاعد وبرجولات ونخيل وأشجار ونباتات زينة، فضلا عن إقامة دورة مياه لخدمة رواد الحديقة والموقع.

مواجهة الاحتكار

من ناحية أخرى، أصدر محافظ القاهرة تعليماته بتسيير حملات مستمرة على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة، ومنع أي احتكار أو مغالاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع البدء فى إعداد معارض للسلع ومستلزمات الأسر خلال أيام لتوفير السلع بمختلف الأحياء بسعر مناسب لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، وتشجيع أي جمعيات أهلية ومبادرات مجتمعية لافتتاح أي معارض لخدمة المواطن ومزاجهة أي موجات ارتفاع أسعار.

التوسع فى إقامة المعارض

ووجه محافظ القاهرة بتقديم عروض مميزة للمواطنين والتوسع في إقامة المعارض الثابتة والمتحركة ومنافذ البيع والشوادر بالأحياء لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين قبل دخول شهر رمضان، والتنسيق مع الغرفة التجارية لتوفير السلع ودعم معارض «أهلا رمضان» من أجل خدمة أفضل للمواطن، مع ضبط الرقابة على الأسواق ومطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات.