محافظ القاهرة: تجربة الدولة في تطوير العشوائيات تدرس في العالم

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنّ القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها، قدمت نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وتضم وحدات لائقة كاملة التأثيث لبدء حياة كريمة لقاطني العشوائيات وذلك كحق أصيل من حقوق الإنسان التي تؤمن الدولة المصرية بضرورة توفيره لمواطنيها.

وأضاف محافظ القاهرة أن «كومباوند أرض الخيالة»، يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات كالأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها ويتكون من 42 عمارة سكنية أرضي و9 أدوار متكررة بإجمالي 2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم «مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة».

استمرار أعمال نقل سكان المناطق العشوائية

ووفقا لبيان صحفي، أشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مازالت تواصل أعمال نقل سكان المناطق العشوائية «السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة»، إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة حيث سيتم إزالة 520 عقارا ونقل قاطنيها البالغ عددهم 1660 أسرة إلى وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم .