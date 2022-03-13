محافظ القاهرة ينعي أنيسة حسونة: إحدى أيقونات نجاح المرأة المصرية

نعى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الدكتورة أنيسة حسونة، النائبة السابقة بمجلس النواب، والتي وافتها المنية اليوم.

وأكد محافظ القاهرة أن الفقيدة الراحلة تعد إحدى أيقونات نجاح المرأة المصرية، ورمزًا من رموز الإصرار والصمود والعمل المجتمعي، فقد كرست الراحلة حياتها لخدمة قضايا المرأة والطفل، وكانت إحدى محاربات مرض السرطان الذي لم يمنعها يومًا من خدمة وطنها بكل إخلاص.

أنيسة حسونة رائدة في العمل الخيري

يذكر أن أنيسة حسونة من رائدات محافظة القاهرة، إذ ولدت في القاهرة يوم 22 يناير عام 1953، وهي ابنة المستشار عصام حسونة وزير العدل الأسبق، وحاصلة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكانت المدير التنفيذي السابق لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، كما شاركت في تأسيس مستشفى الناس للأطفال بشبرا الخيمة لعلاج الأطفال بالمجان، وهي أول امرأة تنتخب أمينًا عامًا للمجلس المصري للشؤون الخارجية.

واختيرت أنيسة حسونة من قبل مجلة «أرابيان بيزنس» في 2014 على قائمتها السنوية لأقوى 100 امرأة عربية على مستوى العالم، وذلك عن مجال المجتمع والثقافة، كما كرمتها مؤخرًا السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية المرأة المصرية كأيقونة نجاح، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، باعتبارها من رموز النجاح وصاحبة فكر وعزيمة وإرادة قوية وتقديرًا لدورها وجدها في العمل الخيري.