أسعار الذرة الآسيوية تتراجع 12.5دولار للطن بسبب انتشار كورونا في الصين

انخفضت أسعار الذرة الآسيوية بمقدار 12.5 دولار/ طن متري، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد على الإطلاق لتغلق عند 412.5 دولار/ طن متري CFR في جلسة، أمس الأربعاء، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي يؤثر على المعنويات.

وأغلقت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، العديد من المقاطعات التي تضم ما يقرب من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد في محاولة لاحتواء أسوأ أزمة فيروس كورونا منذ أوائل عام 2020، وتدهورت معنويات التداول في سوق الذرة الآسيوية بعد عمليات الإغلاق التي قادها فيروس كورونا في الصين، بعدما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة أغلقت مدينة شنتشن ومقاطعة جيلين، في حين أن شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، تخضع لمجموعة من القيود المتعلقة بالوباء إذ تنتهج البلاد سياسة عدم انتشار فيروس كورونا.

كوريا الجنوبية تحجز 4 شحنات ذرة

بحسب وكالة «رويترز»، حجز مصنعو الأعلاف في كوريا الجنوبية ما مجموعه 4 شحنات، أو 266 ألف طن متري من الذرة، أمس، في المناقصات العامة والمفاوضات الخاصة، وبيع الطن المتري من الذرة، بسعر 412.50 دولار.

ونقلت الوكالة، عن تاجر مقيم في سنغافورة، قوله: «لم يتغير شيئا جوهريا، الوحيد هو أن الصين فرضت إغلاقا هائلا على مدنها الضخمة، شنتشن وجيلين والآن شنغهاي، لاحظت انخفاض الطلب على جميع الأشياء، النفط الخام، الأعلاف.. إلخ».

وأضاف أن الانخفاض في أسعار الذرة كان مدفوعا أيضا بانخفاض قيم الشحن، إذ تم تسعير سفن باناماكس على طريق PNW الأمريكي إلى كوريا الجنوبية لشحن مايو عند 43 دولارا/ طن متري مقابل 50 دولارا/ طن متري في الأسبوع الماضي.