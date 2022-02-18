الجفاف يرفع أسعار الذرة والقمح وفول الصويا عالميا حتى منتصف 2022

تكبدت محاصيل الحبوب والبذور الزيتية في البرازيل والأرجنتين، وكلاهما من الموردين الرئيسيين للعالم، في العام التسويقي 2020-21 و2021-22، خسائر كبيرة بسبب الجفاف، ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض في إنتاج محاصيل فول الصويا والذرة في أمريكا الجنوبية إلى تقليل المعروض من الحبوب والبذور الزيتية، وارتفاع الأسعار العالمية في النصف الأول من عام 2022.

ثبات الأسعار

وبحسب مذكرة بحثية لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، كانت أسعار الذرة وفول الصويا ثابتة في البرازيل والأرجنتين منذ العام 2020-21، وتم تقييم سعر الذرة عند 269.96 دولار للطن المتري في 17 فبراير، بينما كان 233.65 دولار للطن المتري قبل عام.

تراجع صادرات البرازيل من الذرة

وتم تقييم سعر فول الصويا عند 632.39 دولار للطن المتري اعتبارًا من 17 فبراير، بينما كان 516.46 دولار للطن المتري قبل عام، كما تراجعت صادرات البرازيل من الذرة بسبب الجفاف إلى 20.9 مليون طن متري في 2020-21 من 35 مليون طن متري في 2019-2020، بينما من المتوقع أن تنخفض صادرات فول الصويا إلى 80.16 مليون طن في 2021-22، وذلك من 86.11 مليون طن في 2020-2021.

انخفاض صادرات القمح الأرجنتينية

وبلغت صادرات فول الصويا في باراجواي في 2021-22 نحو 4.15 مليون طن متري، بانخفاض من 6.33 مليون طن في 2020-2021، وفقًا لتوقعات الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية، كما انخفضت صادرات القمح الأرجنتينية إلى 11.53 مليون طن متري في 2020-2021 من 12.79 مليون طن في 2019-20، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

خطر يهدد إنتاج الذرة في الأرجنتين

ولوحظ أن فول الصويا البرازيلي ومحصول الذرة تضررا بشدة في الإنتاج في 2021-22 بسبب الجفاف، وهناك خطر آخر على إنتاج الذرة في الأرجنتين في 2021-22، ويتمثل في انخفاض الأمطار خلال فبراير الجاري.