ارتفاع أسعار الذرة العالمية إلى أعلى مستوى بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية

آثارت الأزمة الروسية الأوكرانية، مخاوف بشأن صادرات الذرة من أوكرانيا، رابع أكبر مصدر للذرة في العالم، في عام التسويق 2021-22 (يوليو-يونيو)، تزامنا مع ارتفاع الأسعار مدفوعا بالأزمة الجارية على الأراضي الأوكرانية.

وسجلت أوكرانيا - المنتج والمصدر الرئيسي للذرة - أكبر محصول ذرة لها في العام الجاري عند 42 مليون طن متري، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وتصدر ما يقرب من 80% من الذرة التي تزرعها، مع وصول شحنات هذا العام إلى 33.5 مليون طن متري.

توقعات بعدم انتظام التوريد للأسواق العالمية

وبحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس»، صدرت أوكرانيا 18.98 مليون طن متري من الذرة قبل الحرب الروسية، مع وجود أكثر من 14 مليون طن متري متبقية لتلبية تقديرات تصدير وزارة الزراعة الأمريكية لهذا العام التسويقي، وظهرت مخاوف بشأن تصدير الكمية المتبقية من الذرة مع استمرار الغزو الروسي، ومن المرجح أن تظل الموانئ الأوكرانية مغلقة حتى انتهاء الغزو الروسي، وهناك أيضًا تقارير عن أضرار لحقت بالبنية التحتية الأوكرانية، مما قد يؤثر على الصادرات.

يتزامن توقيت الأزمة مع ذروة موسم تصدير الذرة في أوكرانيا حيث تظل صادراتها من الذرة ثقيلة عادةً خلال الربيع وحتى أوائل الصيف (مارس-مايو)، بحسب «المذكرة»، مشيرةً إلى أن اضطرابات التصدير في أوكرانيا قد تدفع المشترين نحو الذرة الأمريكية، وهو الخيار المتاح في السوق، حيث لا يزال حصاد الذرة في أمريكا الجنوبية بعد بضعة أشهر.

رفع الأسعار العالمية للذرة بسبب الغزو

وبحسب «المذكرة»، أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى رفع الأسعار العالمية للذرة المرتفعة بالفعل، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في البورصات العالمية الرئيسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بعد الغزو، وزاد أكثر العقود الآجلة نشاطا لشهر مايو في بورصة شيكاغو للتجارة 7 دولارات للبوشل.

وارتفعت أسعار تصدير الذرة الأوكرانية أيضًا، حيث تم تقييم الذرة الأوكرانية عند مستوى قياسي بلغ 348 دولارًا للطن المتري في الأول من مارس الجاري، وفقًا لبيانات «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» مقارنة بما كان عليه السعر قبل الأزمة، في 23 فبراير، حيث تم تقييم الذرة الأوكرانية آنذاك بمبلغ 289 دولارًا / طن متري.