أطعمة تغنيك عن تناول البيض.. «حلول عديدة للحصول على البروتين»

شهدت العديد من السلع، تحريكا للأسعار خلال الأيام الماضية، ما جعل الحكومة تتدخل لفرض رقابة على الأسواق وضبط الأسعار، ومن ضمن المنتجات التي تغيرت خلال الفترة السابقة، أسعار البيض في الأسواق.

والبيض من المنتجات التي لا غنى عنها بالنسبة للكثيرين، فيستخدمها الأشخاص في الأنظمة الغذائية المختلفة، ويدخلونها في اللانش بوكس الخاص بأطفالهم، عند ذهابهم للمدارس، كما يحرص آخرون، على تناولها لغناها بمصدر البروتين للجسم، وفي ظل عدم اتجاه الناس إلى شرائه بسبب ارتفاع أسعاره، هناك بعض البدائل، التي يمكن الاتجاه لها، وتغني عن أكل البيض، وتمد الجسم بالبروتين الذي يحتاجه.

استشاري التغذية الدكتور حسين منصور، ذكر في حديثه لـ«الوطن»، بعض بدائل البيض، وهو ما نستعرضه في السطور التالية:

بدائل البيض

يمكن تناول الفاصوليا، عند إعداد وجبة الغداء، ما يغني عن تناول البيض، حيث يحتوي كوب واحد من الفاصوليا، على 7 جرامات من البروتين، كما يمكن تناول التونة حيث تحتوي العلبة الواحدة منها على 33 جرامًا من البروتين.

ويمكن اللجوء إلى تناول الزبادي، حيث يحتوي الكوب منه على 20 جراما من البروتين، كما أن الجبنة البيضاء تحتوي على الكثير من البروتين ويمكن تناولها في وجبة الغذاء أو العشاء للأطفال خاصة بإضافتها إلى أطعمة مختلفة مثل المكرونة.

وقال طبيب التغذية، إن العدس من أهم الأطعمة التي تحتوي على نسب بروتين عالية، بالإضافة إلى بذور الكتان أو الشيا والحمص كتناوله منفردا أو بوضعه على طبق السلطة.

أسعار البيض في الأسواق

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 63 جنيها، لدى التجار في الأسواق المحلية، في حين سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 57 جنيها، وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق المحلية 58 جنيها.