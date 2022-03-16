سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء 16 مارس في الأسواق

نظرا لفوائده المتعددة وباعتباره مصدرا أساسيا للبروتين بجانب اللحوم المختلفة، يهتم الناس بشراء البيض، الذي يعدونه كسندوتشات أيضا لأبنائهم في المدارس، وفي ظل ارتفاع بعض أسعار السلع في الأسواق المحلية، يبحث العديد من الأشخاص وربات المنازل بشكل يومي عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس في الأسواق المحلية.

ومن ضمن السلع التي ارتفع سعرها خلال الأيام الماضية ضمن موجة الغلاء التي اجتاحات العديد من الاماكن منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأكرانيا، هو البيض، لذا يهتم الناس بما وصل إليه من حل ويتسائلون عن سعر طبق وكرتونة البيض اليوم.

سعر كرتونة البيض اليوم

وفيما يلي تستعرض الوطن سعر كرتونة البيض اليوم بكل أنواعه «أبيض وأحمر وبلدي»، حيث تختلف سعر الكرتونة في المزرعة عن سعر كرتونة البيض لدى التجار في الأسواق.

وشهد سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 16-3-2022، استقرارا داخل الأسواق المحلية، وفق عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، لافتا إلى أن حيث سعر كرتونة البيض البلدي وصلت إلى 63 جنيها، جنيها لدى التجار في الأسواق المحلية، في حين سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض 57 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم في الأسواق المحلية 58 جنيها، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد، لـ«الوطن».

وقال عبدالعزيز السيد إن هناك علاقة بين الأسعار والطلب، فكلما ازداد الطلب على السلعة ارتفع السعر في الأسواق، والعكس.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن سعر طبق البيض اليوم في الأسواق يتراوح ما بين 57 -58 جنيها، وذلك مقابل سعر يتراوح ما بين 50 -52 جنيها بالمزارع.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء، نحو 33 جنيها في المزرعة اليوم، بينما يصل للمستهلك بسعر 38 جنيها للكيلو الواحد وفق عبدالعزيز.