«انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الزيتون المصري بمحافظة مطروح».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انطلاق الدورة الأولى لمهرجان الزيتون المصري بمطروح»، حيث يعتبر المهرجان خطوة هامة في سبيل تطوير قطاع زراعة وإنتاج الزيتون على المستوى المحلي من خلال إطلاق وتبني عدد من الأنشطة والمسابقات التي تشجع المزارعين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بقطاع الزراعة على إنتاج منتجات الزيتون وتحفيزهم على الإبداع والتميز وخلق روح المنافسة بينهم للنهوض بالقطاع.

14 وزارة ومؤسسة ومنظمة مجتمع مدني تشارك بالمهرجان

وتشارك 14 وزارة ومؤسسة ومنظمة مجتمع مدني في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الزيتون المصري بمدينة مرسى مطروح، بهدف تحفيز الابداع والابتكار وتكريم منتجي أجود أنواع منتجات الزيتون وتطوير زراعته، ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون بمحافظة مطروح.

توزيع 160 مزرعة على 160 شاب

ودشنت المحافظة مبادرات لدعم زراعة الزيتون بينها مشروع الشباب لزراعة الزيتون وتوزيع 160 مزرعة على 160 شابا، وزيادة دعم المشروع من خلال الموافقة على تنفيذ 47 مزرعة زيتون جديدة بإجمالي 141 فدانا بمدينة الضبعة لتسليمها للشباب مع تخصيص 3 أفدنة لكل شاب ليصل الإجمالي إلى 207 مزارع حتى الآن بمدن براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة.

تفاصيل مهرجان الزيتون المصري

وكشف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تفاصيل مهرجان الزيتون المصري، قائلًا: «تم تعظيمه انطلاقا من تعظيم العائد الاقتصادي والنهوض بشجر الزيتون ومزارعي ومنتجي زيت الزيتون والمساعدة على تسويق منتجاتهم، أسوة بمؤتمر التمور الدولي الذي أقيم على أرض مطروح أيضا».

وأضاف شعيب خلال مداخلة هاتفية للبرنامج أن مطروح تشتهر بـ التين والزيتون والتمور، ومهرجان الزيتون يتم تنظيمه بالتعاون بين المحافظة وجامعة مطروح ممثلة في كلية الزراعة الصحراوية والبيئة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وتابع محافظ مطروح أن المهرجان يشارك به منتجو ومزارعو الزيتون والجهات البحثية الصناعية والزراعية المعنية والمختصة بالزيتون: «نزرع الزيتون على مساحة 38 ألف فدان، ونعتمد في الري على الأمطار واستخدام المكافحة الحيوية، وبالتالي فإن لدينا أفضل أنواع الزيتون الصحراوي».

الزيتون الذي تنتجه محافظة مطروح يتمتع بقيمة غذائية عالية

واستكمل محافظ مطروح أن الزيتون الذي تنتجه المحافظة يتمتع بقيمة غذائية عالية، وبالتالي فإن لدينا زيتون مميز، إضافة إلى عنب براني، وحصلنا على مؤشر مميز في هذه الأصناف: «وزعنا 207 مزارع بواقع 3 فدان لكل شاب في أكثر من مدينة، ونساعد هؤلاء الشباب من خلال وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية ومراكز التنمية المستدامة وكلية الزراعة بمطروح، حيث نساعدهم بالمعلومات ونمدهم بالأدوات ونوزع آلاف الشتلات من خلال وزارة الزراعة».