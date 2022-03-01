ضبط 1.3 طن لحوم فاسدة ومبيد لـ«دودة الزيتون».. جهود مديريات الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 30 من إصدار «الزراعة في كل مصر» بالإنفوجراف، يوضح جهود وأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 22 لـ28 فبراير الحالي.

حملات على أسواق اللحوم

ووفقا للحصاد الأسبوعي لأنشطة المديريات، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حصاد أحد الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، وضبط طن و333 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، والانتهاء من تحصين 30 ألفا و961 رأس ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والطاعون، و5 آلاف و120 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، كما جرى تنفيذ 17 ندوة إرشادية عن أهمية التحصين والوقاية من الامراض المشتركة ومرض السعار.

ضبط 1.3 طن لحوم فاسدة و

حملات لإزالة التعديات

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وإزالة 12 حالة، وعقد الاجتماع الشهري لمديري البساتين على مستوى مراكز المحافظة، فضلا عن تنفيذ مدرسة حقلية حول الإنتاج الحيواني بقرية ميت كنانة، كما شنت حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات والمخصبات، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تصنيع واتجار في مبيدات ومخصبات زراعية دون ترخيص، ومبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

حملات على أسواق بيع المبيدات

وشنّت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات اسفرت عن ضبط 29 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات والمخصبات منها منتهيه الصلاحية وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، كما واصلت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة 24 حالة، كما تم بالتعاون مع جامعة المنوفية تنظيم قافلة زراعية بمنوف، لرفع مهارات المهندسين الزراعيين، كما تم عقد 35 ندوة توعوية تناولت عددا من الموضوعات، على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان، كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية بيطرية مجانية بقرية قراش بمدينة جمصه حيث تم علاج كافة الحالات المترددة إلى القافلة مجانا.

حالة المحاصيل الشتوية

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية، والمرور على زراعات القمح في مركزي كفر الشيخ ودسوق، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تنفيذ حملة تحصين الطيور ضد مرض أنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث جرى تحصين 73 ألفا و890 طائرا، وعقد 240 ندوة إرشادية للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ازالة 23 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمراكز مختلفة على مستوى المحافظة، وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق اللحوم، وجرى ضبط 406 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما جرى الانتهاء من تحصين 26 ألفا و93 رأس ضد جدري الضأن والجلد العقدي، وعقد 12 ندوة إرشادية.

مكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء

وخلال هذا الاسبو، أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، توفير مبيد حيوي لمكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب البراعم الطرفية للنموات الجديدة لأشجار الزيتون وتؤثر على الإنتاجية، كما واصل مسؤولي مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات محاصيل بنجر السكر والقمح والشعير، بمنطقة جنوب بورسعيد، كما أطلقت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، أولى فعاليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات، كما تم المرور على الزراعات الشتوية بنواحي مركزي الزرقا وفارسكور، وفحص زراعات القمح، كما استقبلت المديرية عدد من كبار المزارعين وممثلي مجالس إدارة الجمعيات الزراعية وذلك لمناقشة وبحث عدد من مطالب المزارعين

الحفاظ على الأراضي الزراعية

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم تكثيف حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: سنورس، الفيوم، طامية، كما تم زيارة مصنع لعصر وتعبئة الزيوت الطبيعية والأعشاب، وعقد اجتماع مع مسؤولي المكافحة والارشاد الزراعي بالمديرية، وتنفيذ حملة لمكافحة القوارض لحماية محصول القمح من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض.

وافتتحت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا مؤتمر «الحملة الإرشادية لسلاسل قيمة محصول عباد الشمس والزراعة التعاقدية.. أمان وضمان»، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر قافلة زراعية من جامعة الأزهر في الإدارة الزراعية بالشلاتين، وجرى توزيع شتلات فاكهة وشتلات نباتات الزينة على المواطنين والمهندسين بالمجان.

قوافل زراعية

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء عناستمرار القوافل الزراعية بالطور، كما المرور على اجهزة القطاع الزراعي بمدينتي طابا ونويبع وإجراء تفتيش مفاجئ على منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، كما تم تفقد مساحات القمح المنزرعة بجنوب سيناء وللاطمئنان على حالة محصول القمح، كما تمت زيارة مفاجئة لمزرعة الدواجن للاطمئنان على وضع الدواجن ومدى تنفيذ المسؤولين عن العنابر للإجراءات اللازمة لتربية ورعاية الدواجن، كما تم استقبال اللجنة المسؤولة لمتابعة تطوير أعمال مركز تجميع الألبان الكائن بمدينة الطور.

يذكر أنّ مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، في القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف كل ثلاثاء باسم «الزراعة في كل مصر»، عن أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير «أرقام في الزراعة»، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.