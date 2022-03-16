وزيرة التجارة:التكامل الإقليمي أهم آليات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنّ شبكة المنافسة العربية تمثل منصة رسمية لأجهزة حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتسهم في تعزيز سبل التواصل والتعاون، وإجراء حوار بنّاء لإنفاذ سياسات وقوانين حماية المنافسة في دول المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة الوزيرة، خلال مشاركتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، بمقر جامعة الدول العربية، في حضور السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، إلى جانب رؤساء أجهزة المنافسة بالدول العربية وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.

تضافر الجهود وتبادل الرؤى في مجال تطبيق سياسات المنافسة

وقالت الوزيرة إنّ انطلاق أعمال المنتدى وإطلاق شبكة المنافسة العربية يأتي في ظل ظروف وتحديات اقتصادية صعبة تواجه منظومة الاقتصاد العالمي جرّاء تداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أهمية تضافر الجهود، وتبادل الرؤى، والأفكار، والخبرات في مجال تطبيق سياسات المنافسة، والتكاتف لتخفيف العبء وتحقيق المنفعة المشتركة، ومكافحه الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود بشكل أكثر قوة وصرامة، تحت مظلة رسمية تجمع أجهزة المنافسة بدول المنطقة العربية.

وأضافت «جامع»، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تؤمن بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وضرورته للمنطقة العربية، والتعاون في كافة المجالات خاصة مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، من أجل استشراف مستقبل أفضل لشعوب المنطقة العربية، لافتة إلى أنّ التكامل الإقليمي يعد أهم آليات وأهداف تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي.

التزام مصر بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية

وأكدت الوزيرة التزام مصر بمعايير الشفافية، والحوكمة، ودعم محاور التنافسية، وتشجيع الاستثمار، ومنع الممارسات الاحتكارية، وضبط آليات السوق، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية، (2030) لتحقيق أهداف ومبادئ التنمية المستدامة في كافة المجالات.

وأشادت بالتواصل والتنسيق المستمر بين أجهزة حماية المنافسة في دول المنطقة العربية، والذي يسهم في تسهيل تبادل المعلومات، والخبرات، والأفكار، والرؤى، وعرض التجارب المختلفة، مشيرةً إلى أن إنشاء شبكة المنافسة العربية يمثل إحدى توصيات ومخرجات هذا التعاون.

تعزيز التكامل العربي من خلال تعزيز سياسات حماية المنافسة

وأعربت الوزيرة عن ثقتها في أن تسهم شبكة المنافسة العربية في زيادة التعاون العربي المشترك وتكون بمثابة دفعة قوية لتعزيز التكامل العربي، من خلال تعزيز سياسات حماية المنافسة بالمنطقة، ونقل الخبرات، والعمل على نشر ثقافة المنافسة داخل كافة دول المنطقة العربية، وكذا مواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وإزالة كافة العوائق بما فيها عوائق المنافسة سواء على مستوى التجارة المتبادلة أو على المستوى المحلي لدول المنطقة، لتهيئة مناخ يساعد على التجارة الحرة والاستثمار وصولا إلى التنمية الاقتصادية الإقليمية المستدامة.

إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

من جانبه، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، أنّ منظومة المنافسة ومراقبة الاحتكارات بالدول العربية حظيت باهتمام بالغ بدءا بإقرار بروتوكول التعاون في مجال المنافسة بين الدول العربية، مرورا بإعداد إطار تشريعي استرشادي للمنافسة، وانتهاءًا بشبكة المنافسة العربية التي رحب بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (109)، فبراير الماضي، وذلك تنفيذا لتوصيات فريق الخبراء العرب في مجال المنافسة ومراقبة الاحتكارات، لافتاً إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كان له أكبر الأثر في تنمية المبادلات التجارية البينية حيث ارتفعت من 26 مليار دولار خلال عام 1998 إلى 224 مليار دولار خلال عام 2019.

وأضاف «خطابي»، أن تفعيل هذه المنطقة ساهم في قطع شوطا كبيرا فيما يخص إقرار قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ودخولها حيز النفاذ، واعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية، واعتماد آلية الشفافية، ودخول آلية التزام الدول بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بالمنطقة حيز النفاذ، وإقرار اتفاقية للتعاون الجمركي واتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية، فضلا عن دخول اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات حيز النفاذ اعتباراً من 2019.

وبدوره أوضح الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه على الرغمِ مما حققته بعض دولنا العربية من نجاحاتٍ على المستوى الاقتصادي، وتقدمها في العديد من المؤشرات إلا أن الأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية ما زالت تشير إلى ضرورة بذل مزيدٍ من الجهد من أجل مكافحة الممارسات الاحتكارية، خاصة العابرة للحدود، حتى تصبح اقتصاديات دولنا العربية أكثر تنافسية وهو ما يستدعي مزيدًا من التعاون والتكامل وتبادل الرؤى والخبرات، لاسيما مع ظهور بعض الممارسات الاحتكارية في القطاعات الناشئة، كالأسواق الرقمية والتي قد تشكل عقبةً أمام تحقيق النمو الاقتصادي وتحرير التجارة وكفاءة اقتصاديات الدولة العربية.

وأضاف، أن الشبكة ستسمح لأجهزة حماية المنافسة الأعضاء بالحفاظ على التواصل بشكل منتظم وفعَّال، بما يخدم توافق الآراء وتقارب وجهات النظر تجاه سياسة المنافسة وإنفاذها بالمنطقة العربية.

وبناءً على ذلك، تم تأسيس الشبكة على محورين رَئِيسَيْن أولًا الإنفاذ الفعَّال لقوانين حماية المنافسة من خلال عقد الأنشطة والبرامج التدريبية، وثانيًا دعم سياسات المنافسة من خلال وضع الدلائل الاسترشادية والتوصيات وفقًا لأفضل التجارب والأبحاث المشتركة المعدة.

ولفت «ممتاز»، إلى وضع آليات لتفعيل دور الشبكة وذلك من خلال تدشين موقعا إلكترونيا خاص بها يهدف إلى تسهيل التواصل والتعاون بين أجهزة المنافسة العربية ويتيح لأعضائها تبادل الخبرات ونشر التقارير والإرشادات المشتركة، ولضمان سرعة التواصل فيما بين الدول الأعضاء تم إنشاء مجموعات عمل تهدف إلى مناقشة التحديات وسبل إنفاذ سياسات المنافسة بشكل فعَّال وذلك لتعظيم الاستفادة وتحسين كفاءة الأجهزة.