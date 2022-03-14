تراجع أسعار البترول وسط تفاؤل بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

تراجعت أسعار البترول بنحو 4 دولارات للبرميل الواحد اليوم الإثنين، في ظل توقعات تشير إلى كثافة الجهود الدبلوماسية العالمية لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية التي اندلعت منذ 24 فبراير الماضي، وفي ظل استعدادات مكثفة تنفذها الأسواق العالمية تحسبا لرفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة على الدولار والسندات وأذون الخزانة الأمريكية.

هبوط أسعار البترول

أسعار البترول جاءت اليوم مبشرة مع انخفاض العقود الآجلة لخام برنت في آخر مرة بنحو 3.05 دولار، وهو ما يعادل نحو 2.7% ليصل إلى 109.62 دولار لبرميل البترول في الوقت الذي تراجعت فيه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.8% ليهبط إلى 106.23 دولار لبرميل البترول، بعدما ارتفع بمقدار يزيد عن الـ 40% مع بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في 24 فبراير الماضي وفقاً لوكالة بلومبرج.

ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ما يضع ضغطًا على أسعار النفط، وعادة ما تتحرك أسعار النفط عكسيا مع ارتفاع الدولار الأمريكي، ما يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة لمالكي العملات الأجنبية.

رفع أسعار الفائدة

وتشير التوقعات إلى رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة المرتقب يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 مارس الجاري للبت في مصير أسعار الفائدة سواء برفع أسعار الفائدة أو التثبيت أو الخفض بالتزامن مع ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، ما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عامًا، ومن المقرر أن تتسارع أكثر، فأدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى ارتفاع تكاليف النفط الخام والسلع الأخرى.

ووفقا لـ CMC Markets، أسعار البترول من الممكن أن تستمر في الهبوط خلال الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يستوعب فيه المستثمرون تأثير العقوبات على روسيا، إلى جانب إظهار الأطراف إشارات على التفاوض لوقف إطلاق النار.