95 ألف نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 23 يوما منذ تسجيل «103 ملايين»

بعد مرور 23 يوما فقط، من إعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد المصريين إلى 103 ملايين نسمة داخل جمهورية مصر العربية ، فقد شهدت البلاد زيادة سكانية 95.3 ألف نسمة ،ليصبح إجمالي عدد سكان مصر اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، وهي معدلات ومؤشرات تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية في السكان، والتي تمثل الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات.

4 آلاف نسمة زيادة في عدد سكان مصر يوميا

وزيادة عدد السكان 95 ألفا و344 نسمة خلال 23 يوما فقط، يعني ان الزيادة السكانية في اليوم الواحد تصل إلى 4 آلاف نسمة في اليوم، 172.7 زيادة سكانية في الساعة، و2.8مولود في الدقيقة ، 0.047 مولود في الثانية الواحدة .

وإليكم أعداد السكان في العاصمة وباقي المحافظات من خلال إحصاءات الساعة السكانية الإلكترونية وهي على النحو التالي:

10 ملايين نسمة عدد سكان القاهرة.. اليوم

- تحتل القاهرة الترتيب الأول من بين جميع المحافظات، من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها اليوم 10 ملايين و110الاف و214 نسمة.

- احتلت محافظة الجيزة الترتيب الثاني وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و342 ألفا و895 نسمة.

-احتلت محافظة الشرقية المركز الثالث من إجمالي عدد سكان مصر وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و766 ألفا و893 نسمة.

- احتلت محافظة الدقهلية المركز الرابع وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و947 ألفا و541 نسمة.

- احتلت محافظة البحيرة المركز الخامس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و747 ألفا و205 نسمة في المركز الخامس.

- احتلت محافظة المنيا المركز السادس نحو 6 ملايين و157 ألفا و657 نسمة

- سجل عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و36 ألفا و96 نسمة في المركز السابع.

- سجلت محافظة الإسكندرية حوالي 5 ملايين و475 ألفًا و340 نسمة في المركز الثامن.

- سجلت محافظة سوهاج 5 ملايين و573 ألفا و67 نسمة في المركز التاسع.

- سجل عدد السكان لمحافظة الغربية، نحو 5 ملايين و354 ألفا و51 نسمة، في المركز العاشر.