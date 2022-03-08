الإحصاء: 62.6 ألف مولود جديد زيادة في عدد سكان مصر خلال 15 يوما

كشفت الساعة السكانية الإلكترونية، التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن مفاجأة صادمة، تؤكد أن جمهورية مصر العربية ما زالت تعاني وتئن من الأزمة السكانية، وأن خطر المشكلة السكانية، ما زال كائنا حيا، يهدد الانجازات التي تحققها الدولة المصرية في كل المجالات.

محافظة القاهرة الأكثر بـ10.1 مليون نسمة

تتمثل مفاجأة الساعة السكانية، في زيادة عدد سكان مصر، اليوم الثلاثاء 8 مارس، إلى 103 ملايين و62 ألفا و605 نسمات، مقابل 103 ملايين نسمة في 22 فبراير الماضي، بزيادة 62.6 ألف مولود جديد خلال 15 يوما فقط.

«الوطن» يرصد عدد سكان مصر بشكل دوري، للتعرف على معدلات الزيادة السريعة، في عدد السكان، كنوع من تقديم الخدمة للقارئ المتابع، وللمسئول الذي يستفيد من رصد أرقام وخصائص السكان.

ومن خلال رصد أرقام وإحصاءات الساعة السكانية، تبين أن محافظة القاهرة ما زالت تتربع وبقوة على عرش قائمة المحافظات العشر الأكثر في عدد السكان، إذ رصدت عددها سكانها اليوم الثلاثاء، بـ10 ملايين و107 آلاف و947 نسمة، لتظل محتفظة بالمركز الأول من بين27 محافظة هي عدد محافظات الجمهورية.

الجيزة والشرقية والدقهلية الأكثر عددا بعد العاصمة

كما رصدت الساعة السكانية الإحصائية عدد سكان محافظات القاهرة الكبرى، إذ جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني من حيث عدد السكان، وبلغ عدد سكانها 9 ملايين و340 ألفا و99 نسمة، بينما جاءت محافظة القليوبية المحافظة الثالثة في إقليم القاهرة الكبرى، في المركز السابع حيث بلغ عدد سكانها، 6 ملايين و34 الفا و393 نسمة.

ورصدت الساعة السكانية أعداد باقي محافظات الجمهورية بشكل لحظي والتي جاءت على النحو التالي:

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 6 ملايين و945 ألفا و996 نسمة محتلة الترتيب الرابع في عدد السكان من بين المحافظات.

- بلغ عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و745 ألفا و205 نسمة في المركز الخامس.

- سجلت محافظة المنيا نحو 6 ملايين و154 ألفا و921 نسمة في المركز السادس - سجلت محافظة القليوبية ارتفع عدد سكانها إلى 6 ملايين و34 ألفا و393 نسمة في المركز السابع.

- سجلت محافظة الإسكندرية، نحو 5 ملايين و471 ألفًا و818 نسمة في المركز الثامن، وسوهاج سجلت نحو 5 ملايين و570 ألفا و781 نسمة في المركز التاسع.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية، نحو 5 ملايين و352 ألفا و763 نسمة، محتلة المركز العاشر

الجدير بالذكر، أن الساعة السكانية الإلكترونية، مرتبطة بشبكة عنكبوتية مع وزارة الصحة والسكان، ليتم إدخال بيانات أعداد المواليد والوفيات لحظيا طوال الـ24 ساعة.

وأشارت الساعة السكانية، الى أن معدلات الزيادة في عدد سكان مصر شهد زيادة بلغت 3 ملايين و62 ألفا و605 نسمة، خلال الفترة بين 11 فبراير 2020 و8 مارس 2022، الأمر الذي يؤكد زيادة كبيرة في معدلات المواليد، حيث كانت الساعة السكانية سجلت وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون في 11 من فبراير 2020.