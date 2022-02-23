5000 زيادة في عدد سكان مصر اليوم.. ومعدلات المواليد مؤشر خطير

ترصد الساعة السكانية الإلكترونية، بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلات المواليد، وعدد سكان مصر في جميع المحافظات، بشكل لحظي، من خلال الشبكة العنكبوتية المتصلة بين الجهاز ووزارة الصحة، حيث أعلنت الساعة، أن عدد سكان مصر اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 بلغ نحو 103ملايين و5 آلاف و28 نسمة، بعد مرور أقل من 24 ساعة على وصول عدد السكان إلى 103 ملايين.

3 ملايين زيادة في عدد سكان مصر بسبب ارتفاع معدلات المواليد

وأوضحت الساعة السكانية، أن معدلات الزيادة في عدد سكان مصر ارتفع إلى 3 ملايين و5 آلاف نسمة، خلال الفترة ما بين 11 فبراير 2020 و23 فبراير 2022، الأمر الذي يؤكد زيادة كبيرة في معدلات المواليد، حيث كانت الساعة السكانية قد سجلت وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون في 11 من فبراير العام قبل الماضي.

ورصدت الساعة عدد سكان مصر في جميع المحافظات، ولكن كانت أكثر ثلاث محافظات في عدد السكان ومعدلات المواليد، كانت القاهرة «العاصمة» وبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين و104 آلاف 202 نسمة، لتحتل المركز الأول، وتأتي بعدها محافظة الجيزة في المركز الثاني وبلغ عدد سكانها، 9 ملايين و335 ألفا و159 نسمة، ثم محافظة الشرقية 7 ملايين و759 ألفا و845 نسمة.

خبير سكاني يحذر من زيادة عدد سكان مصر ومعدلات المواليد

من جانبه، أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والأستاذ المساعد للنساء والتوليد بجامعة القاهرة، على أن مصر الآن أمام فرصة ذهبية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتضاف الى إنجازاته التي تحققت في الاقتصاد والاستقرار السياسي والاجتماعي، وهي مواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، لاسميا وأن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه، وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر.