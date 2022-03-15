إحالة 124 موظفاً للتحقيق بسبب «التزويغ» من العمل بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن إحالة 124 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب للتحقيق أمام الشؤون القانونية، بسبب تغيبهم وترك العمل بدون إذن، بناءً على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركز تمي الأمديد، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

نتائج حملات المرور الميداني

وأوضح باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، في بيان صحفى، نتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية، وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

تفاصيل إحالة 124 موظفاً للتحقيق

وجاء في تقرير مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 118من العاملين بمركز طب الأسرة بقرية «الكمال»، ووحدة طب الأسرة بقرية «منشأة صبري أبو سالم»، ووحدة طب الأسرة في قرية «البيضاء»، والمستشفى المركزي بتمي الأمديد، وكذا وحدة طب الأسرة بقرية «كفر الأمير».

وشمل أيضاً عدد 3 من العاملين بمركز شباب قرية «الصفا»، ومركز شباب تمي الأمديد، كما شمل عدد 3 من العاملين بالإدارة البيطرية ومجزر تمي الأمديد.

وذكر «الشريف» أنه يجري تنظيم حملات المرور المفاجئة حرصاً على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المجدين، ومعاقبة المقصرين.

وأضاف أنه تم التواصل مع وكلاء الوزارات ومديري مديريات الصحة والطب البيطري والشباب والرياضة، لسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل على النحو الموضح بالتقرير.