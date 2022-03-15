برنامج دراسي جديد بجامعة المنصورة للحصول على الهندسة من أمريكا

استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، كلاً من الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور إيمانويل كولينز، عميد كلية الهندسة بجامعة «لويزفيل» الأمريكية، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الطبية بالكلية، والدكتور هولي وي، مساعد عميد كلية التمريض، والدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم الحاسب والهندسة بجامعة العلمين الدولية، في إطار الاتفاقية الموقعة بين جامعتي المنصورة و«لويزفيل» الأمريكية، تحت مظلة جامعة العلمين الدولية، لتقديم برنامج يمنح درجات البكالوريوس في الهندسة الحيوية وهندسة الحاسبات وعلوم الحاسب.

حضور رسمي مكثف

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد عطية البيومي، ناب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتورة أمينة النمر، عميد كلية التمريض، والدكتور محمد الرفاعي، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة المنصورة.

ندوة تعريفية للطلاب الدارسين

وبحسب بيان لجامعة المنصورة، فقد نظمت كلية الهندسة، على هامش اللقاء، ندوة تعريفية بقاعة الدكتور «مجدي أبوريان»، للطلاب الدارسين بها والراغبين في الحصول على درجة الهندسة من جامعة «لويزفيل» الأمريكية المعتمدة من (ABET)، بالإضافة إلى الدرجة التى يحصل عليها الطالب من جامعة المنصورة.

«عبد الباسط»: برنامج دراسي متميز فرصة للطلاب

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، أهمية الانضمام لهذا البرنامج الدراسي المتميز، لأنه يُعد فرصة للطلاب لتحقيق متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج الدراسية تُعتبر من الفرص التي يجب أن يستثمرها الطلاب.

وأوضح أن الندوة تُعد فرصة للتعرف على البرنامج، حيث يمكن للطالب إكمال أول عامين في جامعة حلوان، ثم السفر إلى الولايات المتحدة، لاستكمال باقي المقررات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة، أو يمكن للطالب إكمال باقي المقررات الدراسية المطلوبة بجامعة العلمين الدولية، والحصول على درجة الهندسة من جامعة «لويزفيل» الأمريكية طبقاً للاتفاقية الموقعة.

حاضر فى الندوة من الجامعة الأمريكية كل من الدكتور إيمانويل كولينز، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هولي وي، مساعد عميد كلية التمريض ومدير برنامج الدكتوراه، والدكتور أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية، والدكتور حسام الدين مصطفى، مدير برنامج الأجهزة الطبية.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب المناقشة بين الطلاب الحاضرين وفريق عمل البرنامج، الذي قام بدوره بالرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب.