لماذا سجلت الصين أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا؟ طبيب يجيب

في رقم هو الأكبر منذ بداية الجائحة، أعلنت السلطات الصحية في الصين، أمس تسجيل 1337 حالة إصابة محليا بفيروس كورونا، وهو ما وصفته الصين بأكبر تفش للمرض في البلاد منذ عامين، وبحسب وكالة الأنباء الصينية، أرجع الخبراء تلك الزيادة إلى الانتشار السريع لسلالة BA.2، وهو متحور فرعي لأوميكرون.

وتم تسجيل الغالبية العظمى من إصابات كورونا في الصين بـ«متحور أوميكرون الخفي»، وعددها 895 حالة، في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، حيث حظرت السلطات التنقل في كافة أنحاء المقاطعة.

متحور أوميكرون الخفي

متغير «أوميكرون الخفي» المعروف أيضًا باسم السلالة الفرعية BA.2، أسرع انتشارًا من متحورات أوميكرون الفرعية السابقة، التي كانت تنتشر بشكل أسرع من المتغيرات الأخرى مثل دلتا، نقلا عن الوكالة الصينية.

الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية طب عين شمس، فسر الارتفاع المفاجئ والشديد في إصابات فيروس كورونا في الصين، بمعدلات وصفتها السلطات بأنها الأعلى منذ تفشي الوباء، بأن الأمر يرجع إلى عدة أسباب أولها التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد انخفاض أعداد الإصابات، ما تسبب في عودة تفشي الفيروس من جديد داخل الصين.

الاستهانة بأعراض كورونا عن الوقت السابق

وأضاف «عقبة» في حديثه لـ«الوطن»، أن الارتفاع الشديد في إصابات كورونا بالصين، يرجع إلى استهانة الجميع بالفيروس بسبب أعراضه البسيطة التي بات عليها على عكس بداية ظهور الوباء: «الأعراض بقت بسيطة عن الأول والناس استهانت بالفيروس ومبقاش فيه حرص على الوقاية وده اتسبب في انتشاره من جديد»، بحسب تعبيره.

سرعة انتشار متحور أوميكرون

وإلى جانب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستهانة الأشخاص بأعراض الفيروس، فإن الارتفاع الشديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين جاء بسبب سرعة انتشار متحور أوميكرون: «أوميكرون متحور سريع الانتشار عن الشكل الأولي للفيروس وده سبب أساسي في زيادة الإصابات بشكل سريع»، بحسب رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس.