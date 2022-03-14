ما هو متحور أوميكرون الخفي؟.. الصين تسجل بسببه أعلى إصابات منذ عامين

بعد أن أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل ما يقرب من 1000 حالة إصابة متنقلة محليا، بسبب متحور أوميكرون الخفي، بمقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، وهو أكبر تفش للفيروس في البلاد منذ نحو عامين، وإذ دفع الحكومة لحظر التنقل داخل وخارج المقاطعة، أرجعت الحكومة الأمر إلى متحور أوميكرون الخفي أو الشبح.

وترصد «الوطن»، أهم المعلومات عن متحور أوميكرون الخفي، الذي لا تزال المعلومات غامضة بشأنه.

ماهو متحور أوميكرون الخفي؟

- يعرف متحور كورونا الخفي بمتحور أوميكرون الشبح أو السلالة الفرعية لمتحور أوميكرون،و يطلق عليه اسم «بي إيه.2»، وهو أكثر قدرة على الانتقال مقارنة بالمتحورات السابقة، لكن ليس أشد خطورة.

- انتشر متحور كورونا الخفي فى شهر نوفمبر الماضي، حيث ظهر فى 40 دولة حول العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية تفشي بشكل سريع في الفلبين ونيبال وقطر والهند والدنمارك،.

- وأشار الخبراء إلى أن خصائص الإصابة بمتحور كورونا الخفي تشبه سلالة دلتا، حيث تؤثر بشكل واضح على الرئة لدى الشخص المصاب.

- وكشفت تقارير نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن متحور كورونا الخفي يساهم في تكوين خلايا تدمر الرئتين.

- متحور كورونا الخفى يمثل نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الدنمارك، وفق معهد «ستاتينس سيرام» الدنماركي.

أعراض متحور أوميكرون الخفي

- وأبرز أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون الخفي هى الحمى، التعب الشديد، السعال، الصداع، التهاب الحلق، التهاب العضلات وارتفاع معدل ضربات القلب، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

- وكان الخبراء في الدنمارك، قد أعلنوا، فى منتصف الشهر الماضى، عن اكتشاف طفرة جديدة من متحور أوميكرون الخفي، انتشرت بسرعة في أنحاء البلاد، ما شكل تهديدا جديدا لتطورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

- ووصفت السلطات الصحية في بريطانيا حالات الإصابة بمتحور أوميكرون الخفي بـ«متحور قيد الدراسة»، وذلك يعني أنها تراقب تطورات المتحور عن كثب، خاصة بعد اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة فى انجلترا.