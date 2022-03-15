هل ترتفع إصابات فيروس كورونا في شهر رمضان؟ مصدر بـ«الصحة» يجيب

قال مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن الوضع الوبائي للفيروس خلال هذه الفترة يشهد استقرارًا ملحوظًا في أعداد إصابات ووفيات كورونا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة إلى «الوطن» إلى أن هناك توقعًا بارتفاع إصابات كورونا خلال فترة شهر رمضان الكريم، ولكن الارتفاع لن يكون كبيرًا أو يدعو للقلق، ومع ذلك يجب الحذر لأن الفيروس ليس له كتالوج للتعامل معه.

تطعيم لقاح كورونا مستمر في رمضان

وأضاف المصدر: «تطعيم لقاح كورونا مستمر خلال شهر رمضان الكريم، ومراكز تلقي لقاح كورونا مستمرة في العمل ليل نهار للوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو تطعيم 70% من المواطنين بنهاية شهر يونيو للوصول إلى مناعة القطيع والسيطرة على الفيروس».

وتابع: «مصر أدارت ملف أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي كبير حتى توفير جميع اللقاحات للمواطنين والمسافرين لبعض الدول التي وضعت مجموعة من الشروط لدخولها ومنها لقاحات بعينها.

وشدد المصدر على أنه من المقرر أن تستقبل مصر خلال الفترة القليلة المقبل علاجًا جديدًا لفيروس كورونا يؤخذ عن طريق الفم للحالات البسيطة والمتوسطة خلال الأسبوع الأول من الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن الأدوية الجديدة لعلاج كورونا أسهمت كثيرا في رفع معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى محافظات الجمهورية، وتقليل نسب إصابات العزل المنزلي.

الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

وعما أثير بشأن اللجوء للجرعة الرابعة للقاح كورونا، قال لا حاجة إلى الجرعة الرابعة من اللقاح وحتى الآن منظمة الصحة العالمية لا توصي بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا إلا للفئات المستحقة والتوزيع العادل في الدول للوصول إلى كل الفئات المسموح لها بالتطعيم.

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة حجز التطعيم من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية، كما طالبت من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة الاستفسارات.