الصحة: مصر ضمن الدول ذات المعدلات المنخفضة لتسجيل الإصابة بكورونا

عرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريراً حول آخر مستجدات الموقف الوبائي محلياً وعالمياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وتناول الوزير خلال التقرير موقف الإصابات اليومي بفيروس كورونا، وكذا البيان الاسترشادي لحالات دخول مستشفيات العزل أسبوعياً خلال شهر فبراير وأول أسبوعين من شهر مارس الجارى، مؤكداً أن المنحنى الوبائى للحالات مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا حتى نهاية الأسبوع الوبائى رقم 10 لعام 2022، يوضح استمرار تسجيل معدلات منخفضة للإصابة بهذا المرض.

وتطرق الوزير إلى معدلات التغيير الأسبوعى لحالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات الناتجة عن الإصابة به على مستوى العالم لكل مليون نسمة، وكذا على مستوى الشرق الأوسط، لافتاً فى هذا الصدد إلى استمرار وجود مصر ضمن الدول التى سجلت معدلات منخفضة.

ونوه الوزير خلال التقرير إلى نسب إشغال مستشفيات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى الاستمرار فى خفض عدد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وذلك بناء على الانخفاض فى معدلات الإصابات بهذا الفيروس.

وحول موقف توريد واستهلاك لقاحات فيروس كورونا، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أنه تم توفير أكثر من 142 مليون جرعة حتى الآن، من اللقاحات المتنوعة، وتم استهلاك أكثر من 74 مليون جرعة، منها نحو 1.6 مليون جرعة تنشيطية للفئات ذات الأولوية لتلقي الجرعة الثالثة، مضيفاً أن المتبقي من الجرعات يصل إلى أكثر من 68 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بنسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 18 سنة، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أنها وصلت إلى أكثر من 51%، فيما وصلت نسب تغطية المواطنين المستهدفين بالتطعيم فوق 12 سنة إلى أكثر من 44% من المستهدف.

وأشار الوزير خلال التقرير إلى جهود "حملة طرق الأبواب" التى انطلقت فى 6 محافظات، وهى: الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، لتطعيم مليونى مواطن باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، موضحاً أن إجمالى الجرعات التى تم تطعيم المواطنين بها بتلك المحافظات وصل إلى أكثر من 1.4 مليون جرعة، مضيفا أنه تم اتخاذ محافظة المنوفية كنموذج استرشادى لتطبيق هذه الحملة، وتم استخدام نحو مليون جرعة لتطعيم المواطنين بالمحافظة، وذلك فى إطار جهود التوسع فى إتاحة اللقاحات المضادة للفيروس لتطعيم المواطنين على مستوى الجمهورية.