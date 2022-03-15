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الجريدة الرسمية تنشر قرارين لمدبولي.. منهما إنشاء صندوق الوقف الخيري

كتب:

محمد مجدي
12:18 م | الثلاثاء 15 مارس 2022
مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 936 لسنة 2022، بمد المدة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 حتى 30/9/2022.

كما أصدر رئيس الوزراء، القرار رقم 937 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم وجاء نص القرار كما يلي:

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.