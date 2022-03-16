الرعاية الصحية تشارك في المناورة «صقر 94» لمواجهة الأزمات والكوارث

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشاركتها في فعاليات التدريب العملي المشترك للمناورة «صقر 94»، لمجابهة الأزمات والكوارث، بين محافظة الأقصر والجهات المعنية والمشاركة في مجابهة الأزمات والكوارث، ومنهم هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، من خلال غرف الطوارئ والأزمات المركزية والفرعية لها والتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

المناورة «صقر 94»

وأوضح بيان الهيئة، أنّ المناورة «صقر94» استهدفت تدريب الأجهزة التنفيذية والمعنية بمحافظة الأقصر بالتنسيق لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال محاكاة لإدارة أزمة والتعامل معها بشكل لحظي وسريع بالتعاون بين جميع الجهات.

وتابع البيان: «شاركت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر من خلال عدة خطوات، أولها محاكاة بين فريق غرفة الطوارئ في الغرفة المركزية لخدمات الطوارئ بديوان عام المحافظة للتنسيق مع غرفة الشبكة الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة الموجود في فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والذي يقوم بدوره بالتنسيق مع جميع الغرف الفرعية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الممتدة داخل جميع مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية».

وأكمل البيان: «إضافة إلى إنشاء مستشفى ميداني عاجل مجهز بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية للعمل كوحدة رعاية عاجلة، إضافة إلى وحدة رعاية أولية وصيدلية ملحقة بها داخل معسكر الإيواء، الذي تم إنشاؤه بشكل عاجل وفقًا للمناورة (صقر 94)».

محاكاة لموقف حقيقي في «صقر 94»

واستكمل أنّه خلال المناورة «صقر 94» تم عمل محاكاة لموقف حقيقي وهو تصادم مركب في البر الغربي وحدوث إصابات، وجرى التعامل مع البلاغ بشكل فوري مع غرفة عمليات النجدة والإسعاف وكذلك الاتصال بمركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة عن طريق المنظومات المرئية اللاسلكية، وذلك باستخدام أحدث الاتصالات التكنولوجية والتواصل مع جميع غرف عمليات الجهات لاتخاذ اللازم ، لمجابهة الأزمة، ومنها غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة للهيئة وبداخل مستشفياتها بالأقصر.

وشارك في تنفيذ المناورة «صقر 94» مديرية أمن الأقصر بجميع أفرعها ، ومديرية الصحة، الإسعاف، وهيئة الرعاية الصحية، والشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الطب البيطري، الطرق والكباري، الكهرباء، هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، الأوقاف، المندوب الكنسي، مديرية التموين، المسطحات المائية، البيئة، المتحدث الإعلامي، الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من فرق الكشافة.

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الذي تهدف إلى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية، ودعم خطط التنمية المستدامة للدولة والتحول الرقمي الآمن، ودعم القطاع الصحي ولاسيما الهيئة العامة للرعاية الصحية بأحدث خدمات وأنظمة الاتصالات الحديثة، حيث حققت الشبكة الوطنية نقلة نوعية في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لصالح أفرع الهيئة ومستشفايتها ومراكزها وفق أحدث المعاير العالمية، من خلال توفير سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وفق الأزمنة القياسية، وطبقًا للمعدلات العالمية لتكون الهيئة العامة للرعاية الصحية قد حققت قفزة في سبيل تحقيق رضا المواطنين عن كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.