الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لإدارة العلاج الدوائي بالأقصر

تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية من محافظة الأقصر، ثاني محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، أول برنامج تدريبي موسع لـ«إدارة العلاج الدوائي»، ضمن مبادرة الهيئة RISE للتدريب والتعليم الطبي المستمر.

استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي ترتكز على إتاحة الفرص لتدريب القوى البشرية من العاملين في الهيئة، سواء من الأطقم الطبية أو غير الطبية، باعتبارهم أثمن مورد لدى الهيئة، وحرصًا منها على التطوير المستمر الذي يستهدف الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للعاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية بجميع تخصصاتهم، وذلك بكل فروع الهيئة ومنشأتها الصحية بالمحافظات.

وأوضح بيان الهيئة، أنّ البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار 3 أيام بمحافظة الأقصر، يستهدف تزويد المتدربين بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تساعدهم على استدامة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى معايير الجودة العالمية، وتحسين تجربة المنتفع بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، إضافة إلى إدارة تقييم التخطيط الاستراتيجي بكفاءة، مرورًا بآليات قياس رضاء المنتفعين، وإدارة العلاج الدوائي MTM بما يمنع أي تأثيرات ضارة على المريض، فضلًا عن التثقيف حول حالة المرض والأدوية المستخدمة لعلاج الحالة المرضية، والتأكد من تناول الأدوية بشكل صحيح، وتقليل الهدر بسبب الأدوية غير المستخدمة، وأخيرًا إدارة أي آثار جانبية عن العلاج الدوائي.

بناء نظام صحي قوي

واستكمل البيان، أنّ البرنامج التدريبي يستهدف المدراء الطبيين ومقدمي الخدمة الصحية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر وفي المنشآت الصحية التابعة له، إضافة إلى الصيادلة الإكلينيكيين، مشيرًا إلى أنّ التدريب يأتي في إطار التعاون المشترك بين هيئة الرعاية الصحية وشركة نوفاتس مصر، والذي يسهم بدوره في دعم تطلعات الهيئة في بناء نظام صحي قوي، يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استجابة لمتطلبات المستقبل واحتياجات المجتمع لخدمات عالية المستوى وفق أعلى المعايير والممارسات الطبية العالمية.

واختتم البيان، بأنّ فعاليات مبادرة RISE للتدريب والتعليم الطبي المستمر لهيئة الرعاية الصحية، بدأت المرحلة الأولى منها في محافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتنطلق المرحلة الثانية منها بمحافظة الأقصر، ومن المقرر أن تمتد لتشمل محافظة الإسماعيلية باعتبارها ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.