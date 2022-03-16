«أنا وبيتي» مؤتمر سنوي للأسرة المسيحية في الإسكندرية على مدار 3 أيام

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، انطلاق مؤتمر الأسرة السنوي في كنيسة الملاك روفائيل ومارمينا بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، بدءًا من يوم الاثنين المقبل 21 مارس، وذلك بالتزامن مع مناسبة عيد الأم، على أن يستمر لمدة 3 أيام بحضور 3 أساقفة، إذ تم اختيار اسم المؤتمر «أنا وبيتي» وذلك كمقطع من أية في الكتاب المقدس: «أَمَّا أَنَا وَبَيْتِي فَنَعْبُدُ الرَّبَّ».

مواعيد مؤتمر الأسرة السنوي في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الأنبا بافلي أسقف شباب الإسكندرية وكنائس قطاع المنتزه، يفتتح المؤتمر يوم الاثنين المقبل، بينما يقدم عظة ثاني أيام المؤتمر، الثلاثاء المقبل، الأنبا متاؤس أسقف دير السريان العامر، فيما يختتم الأنبا ايلاريون أسقف عام غرب الإسكندرية أيام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل.

اهتمام الكنيسة القبطية بالأسرة

ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأسرة المسيحية، وذلك بعدما أطلقت العام الماضي سلسلة تعليمية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان «البابا والأسرة»؛ والتي حوت أقوالًا لقداسته ذات طابع روحي تربوي كنصائح لأفراد الأسرة المسيحية، تعينهم في حياتهم عمومًا وفي حياتهم مع الله خصوصًا.

كما تبنت تلك السلسلة التي أطلقها بابا الإسكندرية، توجيهات لكيفية تعامل أفراد الأسرة معًا بشكل ينجح علاقاتهم ويسعد الأسرة.