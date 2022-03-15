مواعيد القداس الإلهي خلال الصوم الكبير في مرقسية الإسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال الصوم الكبير الذي يصومه الأقباط في الوقت الراهن، حيث تقرر إقامة 17 قداسا إلهيا خلال الأسبوع الواحد من الصوم والذي يبدأ كل اثنين حتى الأحد، حيث تباينت طرق حضور المصلين أولها بالحجز المسبق وثانيها بدون حجز مسبق معتمدين على نظام أسبقية الحضور.

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أن تلك القداسات 3 قداسات من الـ17 يقام بالحجز المسبق بينما الجزء الآخر بأسبقية الحضور، وذلك بالتزامن مع الطرق الجديدة تم إطلاقها لحضور القداس الإلهي في كنائس الإسكندرية في ظل انتشار فيروس كورونا.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، مواعيد القداسات الإلهية خلال الأيام المقبلة، فقد تكرر إقامة 17 قداسات إلهية خلال أسبوع الصوم المقدس، حيث تمثل نظام حضور القداس الإلهي خلال تلك الأيام بنظام الحجز المسبق في 3 قداسات بينما يتم الحضور بنظام أسبقية الحضور في 14 قداسا إلهيا.

مواعيد القداس الإلهي خلال الصوم الكبير في الإسكندرية

- الاثنين: من 10 إلى 12، ومن 12 إلى 2 ظهرا، ومن 2 إلى 4 عصرا، وجميعهم باسبقية الحضور.

- الثلاثاء: من 12 إلى 2 ظهرا، ومن 2 إلى 4 عصرا، ومن 4 إلى 6 المغرب، وجميعهم باسبقية الحضور.

- الأربعاء من 12 إلى 2 ظهرا، ومن 2 إلى 4 عصرا، ومن 4 إلى 6 المغرب، وجميعهم بأسبقية الحضور.

- الخميس: من 10 إلى 12، ومن 12 إلى 2 ظهرا، ومن 2 إلى 4 عصرا، وجميعهم بأسبقية الحضور.

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 7 إلى 9 بنظام الحجز المسبق.

- الأحد من 6 إلى 8، ومن 8 إلى 10 صباحاً وكلاهما بأسبقية الحضور.