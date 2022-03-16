روسيا تقدّم طلبا لحظر شركة «ميتا» وإدراجها كمنظمة إرهابية

أفادت وكالة «سبوتنك» الروسية، بأنّ النيابة العامة الروسية قدّمت إلى القضاء، طلبا لحظر شركة «ميتا»، وإدراجها كمنظمة إرهابية، على خلفية القرارات التي اتخذتها الشركة الأمريكية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

حظر شركة ميتا في روسيا

وكان مسؤولون روس أعلنوا في وقت سابق، أنّ شركة «ميتا» التي تدير عددا من المنصات الإلكترونية مثل فيس بوك، وإنستجرام، حظرت عددا من المواقع الروسية عبر صفحاتها، وحرضت ضد القوات الروسية عبر مواقعها المختلفة، بتمرير عبارات تحث على الكراهية والقتل، بعد أن سمحت للأوكرانيين بتداول هذه العبارات ضد الروس.