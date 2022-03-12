ميتا تحاول تهدئة روسيا بعد حجب «إنستجرام»: لن نسمح بتحريضات ضد موسكو

أوضحت شركة «ميتا»، المُشغلة لتطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» و«فيس بوك» و«واتساب»، أن قرار تعديل سياسات المضمون، الذي أثار غضب روسيا، وأدى لـ حجب «إنستجرام»، مؤقت ومرتبط بالحرب في أوكرانيا، مؤكدة أنّها لن تسمح بشعارات تحرض على العنف ضد الشعب الروسي على منصّاتها، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل.

نائب رئيس ميتا: سياسة «فيس بوك» و«إنستجرام» الجديدة ستطبق في أوكرانيا فقط

وأكد نائب رئيس شركة «ميتا» نيك كليج، أنّ سياسة «فيس بوك» و«إنستجرام» الجديدة ستطبق في أوكرانيا فقط، ما يسمح للمستخدمين المحليين في أوكرانيا بالتعبير عن غضبهم من القوات الروسية، بحسب قوله.

وأضاف أنه إذا طبق القواعد القياسية دون أي تعديلات، سيضطر إلى إزالة محتوى الأوكرانيين العاديين الذين يعبرون عن مقاومتهم وغضبهم على القوات العسكرية الغازية.

وتابع: «نعتزم تطبيق هذه السياسة في أوكرانيا فقط.. ليس لدى الشركة خلاف مع الشعب الروسي، ولا توجد تغييرات في سياسة خطاب التعبير عن الكراهية ضده».

كليج: القواعد الجديدة قرار مؤقت اتخذ في ظروف استثنائية

وأعاد نائب رئيس شركة ميتا تأكيد أنّ «ميتا» لن تتسامح مع كراهية الروس أو أي شكل من أشكال التمييز أو الدعوات إلى العنف ضدهم، واصفًا القواعد الجديدة بأنّها قرار مؤقت اتخذ في ظروف استثنائية وغير مسبوقة.

كانت روسيا قررت في وقت سابق، الجمعة، حجب إنستجرام، بعد قرار مماثل سبق واتخذته مع موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وجاء القرار الأخير بعد طلب من النيابة العامة الروسية، موجه للقضاء لاعتبار شركة «ميتا» منظمة متطرفة.

وتوجهت النيابة العامة في روسيا في وقت سابق، الجمعة أيضا، بطلب للقضاء الروسي لإدراج شركة «ميتا» الأمريكية المالكة لـ«فيس بوك» و«إنستجرام» على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في روسيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.