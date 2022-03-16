كل ما تريد معرفته عن مسلسل Moon Knight.. أخرجه «مصري» ويُعرض بعد أسبوعين

أيام قليلة تفصل عشاق أعمال الأبطال الخارقين عن عرض مسلسل Moon Knight، الذي يحمل توقيع المخرج المصري محمد دياب، في أول تجاربه بهوليوود، ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل في 30 مارس الحالي، بواقع حلقة واحدة أسبوعيا على منصة «Disney +»، ويستمر عرضه لمدة 6 حلقات تنتهي في 4 مايو المقبل.

مسلسل Moon Knight بطولة أوسكار إسحاق في دور «مارك سبيكتور» و«فارس القمر»، إلى جانب عدد من الممثلين، منهم إيثان هوك ومي كالاماوي، وتدور الأحداث حول شخص يعاني من اضطراب الهوية الانفصامي، وتتغير حياته عندما يحصل على قدرات خارقة من إله القمر المصري «خونشو».

بطل مسلسل Moon Knight: محمد دياب أضاف أصالة عربية للعمل

وأشاد بطل المسلسل بالمخرج محمد دياب، قائلا إنّه أضاف أصالة عربية للمسلسل، خاصة عندما أضاف نص صحيح للصلاة، على حد تعبيره، وقا لما نشره موقع «فارايتي».

150 مليون دولار تكلفة إنتاج Moon Knight

تولى محمد دياب إخراج 4 حلقات من المسلسل، بينما عمل جاستن بنسون وآرون مورهيد على إخراج آخر حلقتين، وتتراوح مدة الحلقة الواحدة من 40 إلى 50 دقيقة، وجرى تصوير المسلسل في الفترة من أبريل حتى أكتوبر 2021، بشكل أساسي في بودابست بالمجر، إضافة إلى عدد من الأماكن منها الأردن، أتلانتا وجورجيا، وقاربت التكلفة الإنتاجية للمسلسل 150 مليون دولار، ما يعادل نحو 3 مليارات جنيه، وفقا لتصريحات تلفزيونية لـ«دياب»، في برنامج «حديث القاهرة».

لم يكن المخرج محمد دياب المصري الوحيد ضمن فريق عمل مسلسل Moon Knight، حيث ضمّ المونتير أحمد حافظ لتنفيذ مونتاج الحلقتين الثالثة والرابعة، والموسيقار هشام نزيه في تأليف الموسيقى التصويرية للمسلسل، وريم العدل وعلي حسام، وعدد من الممثلين منهم عمرو القاضي، أحمد داش وحازم إيهاب.