حسام داغر يعلن خروجه من المستشفى: «دعواتكم هي اللي خلتني أحسن»

تعرض الفنان حسام داغر لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، بسبب ارتفاع في ضغط الدم، حيث تخطى 160/ 110، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»: «من الساعة 7 الصبح مش راضي ينزل مش قادر استحمل الحمد لله على كل شيء».

تطورات الحالة الصحية لـ حسام داغر

طمأن حسام داغر جمهوره على حالته الصحية، وكتب: «الحمد لله خرجت من المستشفى رجعت البيت، بقيت أحسن الحمد لله، طلبوا مني متابعة الضغط وأقيسه كذا يوم لتحديد السبب، بشكر كل صحابي اللي جم المستشفي اطمنوا عليا: عامر وحمزة العيلي ووحيد وإبراهيم نور وأمنية وأمير الحديدي وعبد الوهاب وأختي سهى وريهام، وكل اللي قلقتهم أخواتي محمد ونهى وأحمد ودكتور أحمد سمير وعلي، وكل اللي اتصل بيا وردوا عليا وكل اللي كتبولي واطمنوا عليا ودعولي».

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وأضاف «داغر»: «دعواتكم هي اللي خلتني أحسن أنا بس موضوع الضغط ده جديد عليا، بشكر كل اللي اطمنوا عليا وكتبولي لو أقدر هشكر واحد واحد، بس الدكتور طلب مني الراحة يومين والابتعاد عن الموبايل والتوتر وتنظيم الأكل وشرب ميه كتير لأني فعلا كنت مهمل فيها جدا، خلوا بالكم من نفسكم ويا رب متشوفوش وحش أبدا فيكم أو في حبايبكم».

أخر أعمال الفنان حسام داغر

يذكر أن أخر أعمال الفنان حسام داغر، مسلسل اللعبة الجزء الثالث، وهو من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول.