«حسام داغر» ينتقد حذف مشاهده من مسلسل اللعبة: «الواحد هيفضل يتعلم»

أبدى الفنان «حسام داغر»، استيائه من حذف مشاهده من الموسم الثالث في مسلسل «اللعبة»، الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه فوجئ بهذا الأمر، وتواصل بعدها مع فريق العمل ليسألهم لماذا شارك في هذا العمل من الأساس؟.

حذف دوره من اللعبة

مسلسل اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، أحمد فتحي، إخراج معتز التوني.

حسام داغر: حبيت فريق اللعبة

وكتب حسام داغر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا بحب شيكو جدًا، وبحب كاست اللعبة كله بشكل عام، بس أنا مش مبسوط من دور رجب معاهم الجزء ده بسبب إنه كان امتداد لدوره في الجزء التاني، ووافقت على الجزء الجديد على كلام ووعد من المجموعة إن دور رجب مكمل بسبب النجاح اللي حققته الشخصية قبل كده».

وتابع: «أنا صدقت ودخلت تصوير على أساس ده وكان معانا عدد حلقات قليل، لكن لقيت النتيجة إن بسبب مشاكل إنتاجية الدور متشال، وتواصلت مع المؤلف وفريق الكتابة، وقلت لهم بالنص لو أعرف مكنتش دخلت تصوير من الأول».

وأضاف: «أنا مش زعلان لأن الحمد لله الناس عارفة كويس مين حسام وعارفين شغلي عامل إزاي قبل كده وفي نفس الوقت أنا كنت متحمس لما شيكو قالي إنت أحلى حاجة حصلت معايا في الجزء اللي فات، أنا حبيت بس أشاركم اللي حصل خصوصاً إن دي أول مرة تحصل معايا، لكن لسه الواحد بيتعلم وهيفضل يتعلم».