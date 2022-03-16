كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة وملابس الرجال والنساء.. أزهري يوضح

تشتاق نفس كل مسلم لأداء العمرة التي تعد من الشعائر التي لها مكانة خاصة لدى المسلمين؛ فبها تغتسل الروح وتغفر الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويعود المسلم منها كيوم ولدته أمه، فبعد سماح السلطات السعودية بأداء العمرة لكافة الأعمار ورفع قيود الإجراءات الاحترازية التي فرضتها بسبب كورونا، يبحث الكثيرون عن كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة.

كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة:

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إن العمرة سنة عن رسول الله صلَّ الله عليه وسلم، وأوضح كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة، التي تعد أولى خطواتها هي الإحرام، الذي يعد نيّة الدّخول في رحلة العمرة، ومن المحبّب أن يتلفّظ المسلم المعتمر بقول (لبّيك عمرة لبّيك عمرة)، وذلك عند إحرامه.

وحول ملابس الإحرام للرجال، أوضح أنها مكونة من إزار ورداء من غير المخيط، ويستحبّ أن يكون لونهما أبيضا، وإضافة إلى ذلك يعتبر الاغتسال والطّيب والتنظّف من السنن المحبّب اتّباعها قبل الإحرام. أما المرأة فليس لها لباسٌ محدّد للإحرام كما يعتقد البعض، ولكن لا يجوز لها لبس القفّازين أو ارتداء النّقاب كما بيّن النبيّ عليه الصّلاة السلام حيث قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفّازين.

وحول ما يردده المعتمر، أضاف: «لبيك اللهم لبيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك».

أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة

وعن كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة، أكد ان الخطوة الثانية هي الطواف، الذي يتكوّن الطّواف من سبعة أشواط على مدار الكعبة؛ حيث يبدأ كلّ شوط من هذه الأشواط من أمام الحجر الأسود، وينتهي عند ذلك الحجر، أمّا الكعبة فتكون على يسار المعتمر أثناء مرحلة الطّواف، كما أنّه يسنّ للمعتمر أن يقوم بمسارعة المشي مع تقارب الخطوات، ويكون ذلك في الأشواط الثلاثة الأولى تحديداً.

الخطوة الثالثة لأداء مناسك العمرة خطوة بخطوة

وتأتي الخطوة الثالثة في أداء العمرة في الصّلاة عند المقام من السنّة للشّخص المعتمر حيث يتوجّه للصّلاة في المقام أن يبدأ بتلاوة قوله تعالى: واتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى.

وتابع أنه من سنن النبي في أداء مناسك العمرة أن يؤدي المعتمر ركعتين بعد إتمام طوافه، ويستطيع بعد الصلاة أن يشرب من ماء زمزم ويلمس الحجر الأسود.

وتابع في كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة: "ثم بعد ذلك السعي وهو عبارةً عن سبعة أشواط، تبدأ عند الصفا وتنتهي عند المروة، كما أنّه من السنّة النبويّة الشّريفة أن يقول المعتمر عندما يقترب من الصّفا: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. وذلك في بداية الشّوط الأول.

وأردف: إن وصل المعتمر الصّفا يرى الكعبة فيرفع يديه للدعاء ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

واختتم كيفية أداء مناسك العمرة خطوة بخطوة: "بعد الانتهاء من السعي عليه بحلق شعر الرأس أو تقصيره فهو من واجبات العمرة إلّا أن الحلق أفضل من التّقصير وذلك للرّجل، أمّا المرأة فليس شرطاً عليها أن تقصّر شعرها، ولا يجوز لها الحلق".