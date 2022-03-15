أسعار العمرة في شهر رمضان 2022.. 4 فئات تصل لـ100 ألف جنيه

كشف إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، وصول أسعار بعض برامج العمرة في شهر رمضان إلى 100 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعال»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار برنامج العمرة خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان، التي يفضلها مئات المصريين لختم القرآن وقضاء ليلة القدر بالسعودية، قد تصل لنحو 100 ألف جنيه، وفقا لنوع التسكين سواء كان فرديا أو ثنائيا ومدى قرب الفندق من الحرم المكي.

أسباب ارتفاع أسعار عمرة رمضان

وأشار إلى أن أسعار عمرة شهر رمضان ستشهد زيادة تتراوح بين 25 إلى 30%، مقارنة بأسعار برامج العمرة خلال شهري رجب وشعبان، وهو ما يرجع إلى زيادة أسعار الإقامة بفنادق مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان وذلك بسبب الإقبال الكبير من معتمري العالم الإسلامي على قضاء مناسك العمرة، خلال هذا الشهر، فضلا عن زيادة أسعار تذاكر طيران العمرة بين مصر والسعودية بنسبة تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 جنيه بالنسبة لأسعار الطيران الحالية.

أسعار برامج العمرة

وأوضح «عبدالعال» أنّ سعر برنامج العمرة الاقتصادية خلال شهر رمضان ستبدأ من 33 ألف جنيه، فيما تبدأ أسعار البرامج الـ3 نجوم من 36 ألف جنيه، وستتراوح أسعار البرامج فئة الـ4 نجوم بين 40 إلى 50 ألف جنيه، والـ5 نجوم ستكون بين 50 إلى 65 ألف جنيه.

وكان رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام عدلت برامجها خلال شهرى رجب وشعبان، من حيث المدة وخط سير الرحلة ونوعية التسكين، وذلك لتقليل أسعار برامج العمرة، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين وإلغاء اشتراط إجراء تحليل pcr الخاص بكورونا قبل السفر من مصر.