مصرع وإصابة 7 مصريين من أسرة واحدة أثناء أداء مناسك العمرة بالسعودية.. تفاصيل

كشف ناصر أبوزيد شقيق المهندس عبدالسلام أبوزيد، المتوفى وثلاثة من أسرته، في حادث مروع أثناء أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، أن شقيقه وزوجته واثنين من أبنائه لقوا مصرعهم وتم نقلهم للمستشفي جثث هامدة، بينما أصيب ثلاثة آخرين من أبنائه بينهم طفل رضيع.

شقيق المتوفى: المصابين 3 أطفال بينهم رضيع

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين هم أبناء شقيقه «أحمد» ويبلغ من العمر 14 سنة، ويعاني من نزيف داخلي، و«رغد» وتبلغ من العمر 8 سنوات، وتعاني من كسور وإصابات متفرقة وخرجت من العمليات بعد إجراء جراحة، كما أصيب الطفل «إياد» البالغ من العمر 9 أشهر وحالته الصحية مستقرة، مؤكدا أنهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات السعودية.

الحزن يخيم على قرية «دبركي» في المنوفية

وأوضح شقيق المتوفى، أن الأسرة تتابع مع الوزارات والأجهزة المعنية الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في السعودية لإعادة الجثامين إلي مصر خلال الساعات القادمة لتشييعهم إلى مثواهم الأخير في مسقط رأس الأسرة بقرية دبركي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، موضحا أنه يتم الاطمئنان على المصابين من الأسرة بشكل مستمر ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد «أبوزيد»، أن الحادث وقع كالصاعقة والجميع حزين على وفاة 4 أفراد من الأسرة، وإصابة 3 أطفال آخرين، مضيفا أن جميع أهالي القرية في انتظار وصول الجثمان إلي القرية لتشييعهم لمثواهم الأخير.

القوى العاملة تتابع حالات المصابين بحادث العمرة في السعودية

وأكدت وزارة القوي العاملة، في بيان لها عن الواقعة، أنها تتابع الإجراءات القانونية في السعودية، لسرعة إنهاء إجراءات شحن الجثامين ومتابعة حالة الأطفال المصابين، والحفاظ على مستحقات المهندس المتوفى وأسرته.