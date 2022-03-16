«الزراعة» تتوقع حصد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي: «الفلاح مرضي»

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه يتبقى 35 يومًا على انطلاق بداية موسم حصد محصول القمح على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه في 10 نوفمبر الماضي، جرى وضع تسعير مبكر لأردب القمح، وفيه تم رفع سعر الأردب من 720 جنيها إلى 820 للأردب الواحد، «احنا بنغطي 60% من احتياجاتنا من القمح، وبنستورد 40% من الاحتياجات، وده بسبب الأراضي ومشكلات المياه».

الشناوي: أضفنا 65 جنيها على سعر أردب القمح

أضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اليوم، جرى عقد اجتماعًا موسعًا حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة ووزير التموين، وجرى فيه إقرار إضافة مبلغ 65 جنيها إضافية على سعر الأردب للقمح المحلي.

الشناوي: إضافة 165 جنيها على أردب القمح هذا العام

أوضح أن هذا العام، تم إضافة 165 جنيها على أردب القمح كإجمالي، مع العلم أن الوزارة تعلم بأن السعر الحقيقي للأردب 820 جنيه، ولكن وبناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد تم وضع 65 جنيه كحافز إضافي للفلاحين، «السعر مرضي للفلاح، وأتوقع أننا نقترب من 5 مليون طن للقمح، وعايزين نهتم مستقبلاً بمحصول القمح».

وأكد أن الوزارة لديها مخزون من الأقماح تكفي فترة 4.5 شهر، وبعد مرور شهر فسيكون لدينا محصول من الأقماح يكفي البلاد لمدة 5 أشهر قادمة، «بنقترب بنهاية العام بأن يكون لدينا مخزون مأمن لمحصول القمح، وبندعوا ربنا أنه يكون زال الغمة على دول العالم، وننعم بالاستقرار والأمان».