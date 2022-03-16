«الزراعة»: نعمل على استراتيجية كبرى لزيادة إنتاجية المحاصيل

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات الخاصة بمواجهة زيادة الأسعار في بعض السلع الغذائية، إذ إن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2014 على استراتيجية كبرى من شأنها زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية المصرية، وأيضا إحداث طفرة في المنتجات الزراعية كافة.

القرش: نستهدف استصلاح أراض تتجاوز 5 ملايين فدان

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات السبع الماضية ساعدت على زيادة الإنتاجية والمساحات المنتجة، وفي الإنتاج النباتي فهناك الكثير من المشروعات القومية التي تستهدف استصلاح الأراضي وتتجاوز مساحتها 5 ملايين فدان.

القرش: أطلقنا الكثير من المبادرات في القطاع الداجني والحيواني

وبالنسبة للمشروعات في مجال الإنتاج الحيواني، قال «القرش» إن هناك الكثير من المشروعات الكبرى أيضًا في هذا القطاع، مثل مبادرة المليون رأس ماشية، ومشروع البتلو، وفي مجال الإنتاج الداجني فقد جرى تخصيص مناطق استثمار للإنتاج الداجني وأيضًا السمكي.

وأكد أن الوزارة أنشأت عددًا من المنافذ المنتشرة في كل ربوع الوطن، وهناك 171 منفذًا لديها كافة الإمكانيات وجرى تطويرها بالكامل وتوفير جميع احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تغطي المناطق الأكثر احتياجًا من أجل تلبية احتياجات كل المواطنين.