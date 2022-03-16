مبادرة حياة كريمة تستهدف توزيع مليون كرتونة رمضان 2022 بجميع المحافظات

كشفت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توزيع كرتونة رمضان 2022، ضمن قوافل «وصل الخير» من أجل تقديم المساعدات الغذائية بالمحافظات كافة، بهدف التسهيل والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجاً، بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ضمن حملة «المليون كرتونة»، المستهدف توزيعها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

مبادرة حياة كريمة توزع كرتونة رمضان 2022 على محافظات المرحلة الأولى

وأوضحت مبادرة حياة كريمة، أن فرق الرصد الميداني التابعة لها، بالتعاون مع المتطوعين بالمؤسسة، بدأت في تحميل الشاحنات؛ استعداداً لتخزينها، تمهيداً لـ توزيع كرتونة رمضان 2022، بكافة محافظات الجمهورية، على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة المليون كرتونة، وهي محافظات «البحيرة، بنى سويف، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا».

تنسيق بين مبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني لتوزيع كرتونة رمضان 2022

وأضافت مبادرة حياة كريمة، أن هناك تنسيقا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، توحيداً للجهود، من أجل ضمان عدم تكرار توزيع كرتونة رمضان 2022، بذات القرى، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل؛ إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.

توزيع 200 ألف كرتونة رمضان 2022 بمحافظة الغربية

يذكر أن المنسق المركزي بغرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة لميس مكي، أعلنت توزيع مليون كرتونة تضم سلع غذائية في 5 محافظات، مشيرة إلى توجيه 6 آلاف كرتونة للمخازن الاستراتيجية بالمحافظات المختلفة مع استكمال ملء كل المخازن، مضيفة أن محافظة الغربية بها 8 مراكز يتم توزيع الكراتين من خلالها، مبينة أنه تم توزيع 200 ألف كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا بحسب الإحصائيات التي تقدم للهيئات الحكومية مثل وزارتي التخطيط والتضامن.