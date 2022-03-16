نقيب المأذونين: «الست يهون عليها تدفن زوجها ولا تشوفه يروح لواحدة تانية»

قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه لا يمكن منع الزواج الثاني لأي شخص، فموضوع الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة له متطلبات، «إذا استطاع الشخص أن يوفي بمتطلبات الزوجة الثانية لا مانع من الزواج، ومقدرش أمنعه من الزواج بالثانية»، موضحًا أنه كتب عقود زواج لأشخاص متزوجين، وهذا الأمر موجود وليس جديدًا، كما كشف عن إحساس وموقف كل زوجة عند زواج زوجها من امرأة أخرى، «الحالة النفسية للزوجة تكون سيئة جدًا».

من الضروري إعلام الزوجة الأولى بزواج الرجل من الزوجة الثانية

وأضاف «عامر»، خلال حواره في برنامج «الستات»، مع الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جودة، على شاشة «النهار»: « الست تدفن زوجها ولا تشوفه يروح لتانية، 90% من الاقتران بزوجة أخرى تنتهي بالفشل وأقصى مدة عام أو عامين، والسبب في هذا الأمر يرجع للزوجة الأولى»، لكنه أكد في الوقت ذاته أن شرع الله سبحانه وتعالى يقول «الرجل من حقه الزواج بواحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعه، وبرضو وجوبي إعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى».

كيف تحمي المرأة حقوقها حال زواج زوجها بأخرى؟

وكشف نقيب المأذونين، عن طرق يمكن للزوجة أن تحمي حقوقها بها من زوجها في حال الزواج بأخرى، «ممكن أن يكتب في وثيقة الزواج أنه يجب عدم الاقتران بزوجة أخرى الا بعد موافقة الزوجة الأولى، ويكون لها الحق أن تنفصل، فأي اتفاق ما دام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا يمكن أن يكتب في وثيقة الزواج، وممكن تكتب أنها تطلق من الرجل في حالة الزواج من أخرى ولها أن تطلق نفسها ولها الحقوق».