لوسي تكشف تفاصيل إصابتها في القدم: «مكنتش أعرف أن الموضوع هيكبر».. صور

نفت الفنانة لوسي، ما تردد منذ ساعات عن عدم قدرتها على الحركة بأمر الطبيب.

وقالت لوسي، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «فوجئت بعدد من الأخبار المتداولة عن أني ممنوعة من الحركة، وهذا كلام ليس له أساس من الصحة، ولكن الموضوع هو أني أقوم حاليا بإجراء بروفات عرض مسرحي على المسرح القومي، للمخرج محمد يوسف منصور، وخلال البروفات، أحد الشباب خلال الاستعراض نزل بكعبة على رجلي وكانت الأمور عادية جدا».

لوسي تكشف تطورات حالتها الصحية

وأضافت لوسي: «تاني يوم نزلت عادي لاستكمال البروفات، وبعد الانتهاء من البروفات وجدت أن الكدمة شكلها أصبح غريب، وتواصلت مع طبيب أعطاني مسكنات، وقالي لي لابد من عمل أشعة عليها، وبالفعل عملت الأشعة، واتضح أن هناك تهتك في العظمة».

وتابعت: «أنا الحمد لله بصحة جيدة ونزلت عادي جدا البروفات تاني يوم إصابتي ولكن لأن المسرحية غنائية استعراضية وتحتاج حركة كثيرة، فضلت أنتظر لحد ما تلم أنسجة قدمي وأستأنف البروفات».

وعن العرض المسرحي قالت لوسي: «بمجرد ما اتعرض عليا الورق شدني وعجبني جدا، وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور».

مسلسل البيت الكبير

وحققت الفنانة لوسي نجاحا كبيرا بمسلسل البيت الكبير، الذي نال إشادات وإعجاب الجمهور والنقاد وقت عرضه، وينتمى المسلسل إلى نوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

مسلسل «البيت الكبير»، بطولة لوسي، مجدي كامل، سوسن بدر، داليا مصطفى، هادي الجيار، سناء يوسف، حجاج عبدالعظيم، جيهان قمري، طارق صبري، دنيا المصري، مي فخري، والأردنية ريم بشناق، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.