لوسي: السعدني لا يعرف التعالي و«نتمنى نشوفه على الشاشة قريب»

حرصت الفنانة لوسي على تقديم رسالة تهنئة إلى عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني في عيد ميلاده الـ78، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»: «بقول للعمدة كل سنة وهو طيب، ونتمنى نشوفه على الشاشة إن شاء الله، هو أجدع فنان وأجدع أستاذ ومعلم، أستاذي كل سنة وهو طيب».

لوسي تتحدث عن كواليس تعاونها مع السعدني

وعن كواليس الأعمال التي جمعت بينها وبين صلاح السعدني، أوضحت لوسي أن السعدني كان متواضعًا مع غيره من الفنانين، كما كان يساعدهم أيضًا أثناء التحضير لأي عمل فني، فقالت: «صلاح السعدني أستاذ بينصح وبيصبر على باقي الزملاء، رجل محترف وفاهم كويس».

وأضافت الفنانة لوسي: «كان أب وصديق وأخ يساعد الكل، ويتعامل مع الجميع بطريقة جيدة دون أي تعالٍ، وأثناء التحضير للعمل الفني كان بيبقى معانا نذاكر للأدوار»، مضيفة أنه كممثل يحكي عنه تاريخه الفني الطويل.

أبرز الأعمال التي جمعت بين لوسي وصلاح السعدني

يذكر أن الفنانة لوسي والفنان صلاح السعدني جمعهما أكثر من عمل فني أبرز تلك الأعمال: مسلسل أرابيسك، مسلسل ليالي الحلمية، مسلسل الباطنية، مسلسل الجوارح، وغيرهم من الأعمال المميزة.

مسلسل أرابيسك

خلال أحداث مسلسل أرابيسك الذي عُرض عام 1994، جمعت بين لوسي والسعدني قصة حب، وشاركهما بطولة المسلسل كل من: هدى سلطان، هشام سليم، أبو بكر عزت، هالة صدقي، سهير المرشدي، تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج جمال عبد الحميد.

مسلسل ليالي الحلمية

تم عرض المسلسل في 6 أجزاء، ولكن لوسي والسعدني لم يشتركا إلا في 5 أجزاء منه، وعُرض الجزء الأول عام 1988، والخامس عام 1995، وكانت تدور أحداث الأجزاء الأولى من المسلسل حول حي الحلمية وكيف تغير من مكان لإقامة البشوات إلى حي شعبي يعيش فيه الطبقات المتوسطة، وهو من بطولة: يحيى الفخراني، صلاح السعدني، صفية العمري، إنعام سالوسة، آثار الحكيم، وإلهام شاهين، وغيرهم من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.