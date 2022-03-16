نبيلة عبيد تستعيد كواليس فيلم «توت توت»: «شخصية صعبة»

نشرت الفنانة نبيلة عبيد، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، مشهدا من فيلم «توت توت».

وعلقت عبيد، على المشهد: «فيلم توت توت، كريمة الفتاة المتخلفة عقليا من أصعب الشخصيات اللي قدمتها في السينما والحمد لله كان له صدى كويس في دور العرض، ونال العديد من جوائز المهرجانات والنقاد، مساءكم أحلى من أي حاجة».

نبيلة عبيد وعلاقتها بسمير غانم ودلال عبد العزيز

وكانت تربط الفنانة نبيلة عبيد علاقة صداقة قوية بالفنان الراحل سمير غانم وزوجته الراحلة دلال عبد العزيز، وذلك لإقامتهم في عمارة واحدة.

وقالت نبيلة في تصريح سابق لـ«الوطن»، إن سمير غانم ودلال كانا بمثابة أهلها، ودائما كانوا يتجمعون في المناسبات، وتتردد عليها دلال وإيمي بشكل مستمر.

وأضافت أن فراقهما أثر فيها بشكل كبير، ولم تحتفل هذا العام بعيد ميلادها، واكتفت بنشر آخر تورتة أحضرتها لها الراحلة دلال عبدالعزيز.

ونشرت عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة تورتة، وعلقت عليها: «أنا عيد ميلادي خلاص احتفلت به معاكم إمبارح يا أجمل الأصدقاء والنهارده يوم جديد، بس عايزة أقولكم على حاجة، أنا فعلا احتفلت به لوحدي بسبب ظروف كورونا بس تعمدت أحط صورتي مع التورتة الزرقا دي رغم إنه جالي هدية أكتر من تورتة عيد ميلاد من الأصدقاء».

نبيلة عبيد تطالب جمهورها بالدعاء لدلال عبد العزيز

وتابعت: «طيب ليه التورتة ديه بالذات؛ لأنها من آخر احتفال وكانت هدية من جارتي وأختي وحبيبتي الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، واليوم أنا بطلب منكم صادق الدعوات بالرحمة لروحها ولكل حبايبنا اللي غابوا عنا، بحبكم، نبيلة عبيد».