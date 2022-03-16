هل يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد قرار «الفيدرالي»؟.. اقتصادي يجيب

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.25% لتصل إلى 0.5% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات يكون له تأثير بالغ على الاقتصاد العالمي، ومن ثم على الاقتصاد المحلي.

رفع الفائدة إلى 2% خلال 2022

وأكد السيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار الفيدرالي الأمريكي كان متوقعاً منذ بداية العام الجاري، مع زيادة التداعيات السلبية لجائحة كورونا العالمية التي بدأت في نهاية عام 2019، ولا تزال أثارها تضرب اقتصاديات العالم حتى الآن.

وأشار إلى أن إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة كان متفقا عليه قبل اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، متوقعا زيادة معدل الفائدة على الأموال الأمريكية بمقدار 1.50% أخرى لتصل إلى نحو 2% مع نهاية 2022 على أقصى تقدير.

توقعات برفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة

وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر له 24 مارس الجاري؛ بما لا يقل عن 0.5% إن لم يكن 1% على أقل تقدير لمواجهة موجة الغلاء والتضخم على المستوى العالمي والمحلي، مؤكدا أن رفع أسعار الفائدة سواء عالميا أو محليا يساهم في انخفاض حجم الاستثمارات وارتفاع أسعار السلع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ قليل، رفع معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية بربع نقطة مئوية لتصبح 0.5%، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018، مرجعا قراره إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا بشكل متسارع، وزاد من وتيرتها الحرب الروسية - الأوكرانية، التي وصلت بأسعار النفط والوقود إلى مستويات قياسية.