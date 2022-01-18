أسعار الذهب تتراجع مع ترقب لاجتماع «الفيدرالي الأمريكي»

تراجعت أسعار الذهب العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين للجدول الزمني لرفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عامين.

أوقية الذهب تسجل 1811.67 دولار

هبطت أسعار الذهب الفوري 0.42% إلى 1811.67 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.27% عند مستوى 1811.6 دولار، وفقا لوكالة «بلومبرج».

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ترقب المستثمرون لاجتماع «الفيدرالي»

يترقب المستثمرون العالميون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و26 يناير الجاري، بعد أن أشار مسؤولو البنك المركزي، إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة في مارس للحد من التضخم، الذي ارتفع بنسبة 7%، في ديسمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق وهي أسرع وتيرة فيما يقرب من 40 عاما.

عوائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع لأعلى مستوى في عامين

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في عامين، مما قلل من جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائدات.

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قال ستيفن إينيس الشريك الإداري في SPI Asset Management، إن مصير الذهب على المدى القريب في أيدي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومدى سرعة رفع أسعار الفائدة على مدار نصف العام المقبل، مضيفا أن المعدن من المرجح أن يظل مقيدا بالنطاق وربما يتحول إلى سلبي في الاجتماع.، وفقا لموقع «CNBC».

وأضاف إينيس: نحاول كل يوم معرفة مدى أهمية بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بالنسبة للمخاطر الجيوسياسية الأخرى التي تجتاح السوق، مثل الوضع في أوكرانيا، التي لا تزال تحافظ على عرض أسعار الذهب في الوقت الحالي.

بنك اليابان يرفع توقعاته للتضخم

رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، قائلا إن المخاطر على توقعات الأسعار متوازنة بشكل متساوٍ.