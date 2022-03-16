بايدن يصف بوتين بـ«مجرم حرب».. والبيت الأبيض: الرئيس تحدث من القلب

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس فلاديمير بوتين بأنه «مجرم حرب»، فيما تكثف روسيا هجومها على أوكرانيا، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية

تحول في موقف الإدارة الأمريكية تجاه الرئيس الروسي

ويعكس تصريح بايدن تحولًا عن موقف الإدارة السابق، حيث كان المسؤولون بمن فيهم بايدن، توقفوا في السابق عن القول إن جرائم حرب تُرتكب في أوكرانيا، مستشهدين بالتحقيقات الجارية حول ما إذا كان يمكن استخدام هذا المصطلح، لكن المسؤولين أوضحوا أنهم يعتقدون أن الفظائع جارية وأن الاستهداف المتعمد للمدنيين في أوكرانيا سيشكل جرائم حرب.

التحقيقات جارية في الخارجية الأمريكية

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، بعد ذلك: «تصريحات الرئيس تتحدث عن نفسها»، موضحةً أن بايدن كان يتحدث من القلب، كما أضافت أن التحقيقات الجارية في وزارة الخارجية في جرائم الحرب ما زالت مستمرة، وتابعت: «هناك عملية قانونية مستمرة وجارية في وزارة الخارجية، وهذه عملية سيكون لدينا أي تحديثات بشأنها».

بايدن أجاب عن سؤال مباشر

وبحسب شبكة «سي إن إن»، عندما ألح أحد المراسلين في وقت لاحق على «ساكي» في الإحاطة ، قالت: «الرئيس بايدن كان يجيب عن سؤال مباشر طُرح ويرد على ما شاهده على التليفزيون، لقد رأينا جميعًا أعمالًا مروعة من حاكم أجنبي في دولة تهدد وتحصد أرواح المدنيين، وتهاجم المستشفيات والنساء الحوامل والصحفيين وغيرهم، وأعتقد أنه كان يجيب عن سؤال مباشر».

بايدن أجاب بالنفي ثم الإيجاب

يذكر أن بايدن كان أجاب في البداية بكلمة «لا» عندما سئل عما إذا كان بوتين مجرم حرب، لكنه عاد إلى مجموعة من المراسلين على الفور لتوضيح ما تم طرحه، وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان بوتين مجرم حرب، أجاب بالإيجاب.