مساعدات أمريكا لأوكرانيا.. بايدن: نمدهم بمنظومات دفاع جوي وصواريخ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده تمد الجيش الأوكراني بمنظومات للدفاع وصواريخ مضادة للطائرات والمدرعات، ضمن حزمة مساعدات أمريكا لأوكرانيا من أجل تقويتها في حربها الجارية الآن مع روسيا، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، وتوعد الرئيس الأمريكي روسيا بتحمل عواقب وخيمة تشل اقتصادها، حسب قوله.

وأضاف بادين، في حديثه اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يدفع ثمن غزو أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن تشل اقتصاد روسيا، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأشار بايدن إلى أن بلاده والحلفاء يواصلون إضعاف بوتين وتقوية أوكرانيا في الميدان، وعلى طاولة المفاوضات، حسب قوله.

مساعدات أمريكا لأوكرانيا

وأضاف بايدن: «نمد الجيش الأوكراني بمنظومات للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للطائرات، مؤكدا أن بلاده تواصل إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدي للهجوم الروسي».

وأشار إلى أن الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا ساعدها بالفعل في إحداث خسائر فادحة في القوات الروسية.

وكشف الرئيس الأمريكي عن أن الولايات المتحدة قدمت مبالغ ضخمة لأوكرانيا، قائلا: «قدمنا هذا الأسبوع فقط مساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، ونقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار».

وأضاف بايدن: «نقدم منظومات للدفاع الجوي وصواريخ مضادة للطائرات والمدرعات لأوكرانيا للتصدي للعدوان الروسي، ونقدم أسلحة وذخائر لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي».

تمويل غير مسبوق بقيمة 13.6 مليار دولار

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الثلاثاء، مرسوما بمساعدات أمريكا لأوكرانيا، بقيمة 13.6 مليار دولار، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، التي وصفت المبلغ بالتمويل التاريخي والمساعدات بأنها هي الأكبر على الإطلاق.

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أنه ضمن مساعدات أمريكا لأوكرانيا، تمنح بلاده كييف أكثر من 186 مليون دولار كمساعدات إضافية لدعم اللاجئين الفارين من أوكرانيا في ظل الغزو الروسي.